Эмма Хеминг-Виллис хочет передать мозг мужчины ученым — решение, разделившее поклонников

Жена голливудской легенды Брюса Уиллиса сделала заявление, ошеломившее мир шоу-бизнеса. Эмма Хеминг-Виллис сообщила, что после смерти мужчины готова передать его мозг ученым для исследования . Об этом пишет "Westminster".

Семья Уиллиса сталкивается с тяжелым диагнозом актёра и стремится помочь науке изучать деменцию

По словам Эммы, это чрезвычайно болезненное, но необходимое решение. В своих мемуарах она объясняет, что лишь более глубокое изучение лобно-височной деменции поможет будущим семьям, которые столкнутся с этим тяжелым диагнозом. Она подчеркнула, что хочет превратить трагедию своей семьи в шанс для науки двигаться вперед.

Состояние Уиллиса резко ухудшилось в 2022 году — тогда он вынужден был завершить актерскую карьеру. У него начали проявляться изменения в поведении, проблемы с памятью, потеря ориентации и трудности с речью. Коллеги отмечали, что актер запинался на простейших репликах и часто выглядел растерянным на площадке.

Теперь, по решению семьи, 70-летний актер находится в частном медицинском учреждении с круглосуточным уходом. Это сделали не только для того, чтобы обеспечить Уиллису профессиональную помощь, но и чтобы облегчить ситуацию его дочерям — 11-летний Эвелин и 13-летний Мейбл.

Эмма признала, что путь борьбы с деменцией стал сложным испытанием в их жизни. Она активно делится своим опытом, чтобы усилить внимание к болезни и поддержать другие семьи, проходящие через подобное.

