Емма Гемінґ-Вілліс хоче передати мозок чоловіка науковцям — рішення, яке розділило шанувальників
commentss НОВИНИ Всі новини

Емма Гемінґ-Вілліс хоче передати мозок чоловіка науковцям — рішення, яке розділило шанувальників

Близькі актора переживають найважчий етап хвороби Вілліса та намагаються допомогти іншим родинам, які зіткнуться з деменцією.

25 листопада 2025, 18:40

Автор:
avatar

Проніна Анна

Дружина голлівудської легенди Брюса Вілліса зробила заяву, яка приголомшила світ шоу-бізнесу. Емма Гемінґ-Вілліс повідомила, що після смерті чоловіка готова передати його мозок науковцям для дослідження. Про це пише "Westminster".

Емма Гемінґ-Вілліс хоче передати мозок чоловіка науковцям — рішення, яке розділило шанувальників

Родина Вілліса бореться з тяжким діагнозом актора та прагне допомогти науці у вивченні деменції

За словами Емми, це надзвичайно болісне, але необхідне рішення. У своїх мемуарах вона пояснює, що лише глибше вивчення лобно-скроневої деменції допоможе майбутнім родинам, які зіткнуться з цим тяжким діагнозом. Вона наголосила, що хоче перетворити трагедію своєї сім’ї на шанс для науки рухатися вперед.

Стан Вілліса різко погіршився у 2022 році — тоді він змушений був завершити акторську кар’єру. У нього почали проявлятися зміни в поведінці, проблеми з пам’яттю, втрата орієнтації та труднощі з промовою. Колеги відзначали, що актор запинався на найпростіших репліках і часто виглядав розгубленим на майданчику.

Тепер, за рішенням родини, 70-річний актор перебуває у приватному медичному закладі з цілодобовим доглядом. Це зробили не лише для того, щоб забезпечити Віллісу фахову допомогу, а й щоб полегшити ситуацію його донькам — 11-річній Евелін та 13-річній Мейбл.

Емма визнала, що шлях боротьби з деменцією став найскладнішим випробуванням у їхньому житті. Вона активно ділиться своїм досвідом, щоб підсилити увагу до хвороби та підтримати інші сім’ї, які проходять через подібне.

Нагадаю, портал "Коментарі" писав, що співак Меловін, який днями підірвав соцмережі новиною про свої заручини, нарешті розповів, хто ж той самий чоловік, що підкорив його серце. Артист поділився першими подробицями особистого життя та розповів, як саме відбулося романтичне освідчення.



