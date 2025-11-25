Емма Гемінґ-Вілліс хоче передати мозок чоловіка науковцям — рішення, яке розділило шанувальників

Дружина голлівудської легенди Брюса Вілліса зробила заяву, яка приголомшила світ шоу-бізнесу. Емма Гемінґ-Вілліс повідомила, що після смерті чоловіка готова передати його мозок науковцям для дослідження. Про це пише "Westminster".

Родина Вілліса бореться з тяжким діагнозом актора та прагне допомогти науці у вивченні деменції

За словами Емми, це надзвичайно болісне, але необхідне рішення. У своїх мемуарах вона пояснює, що лише глибше вивчення лобно-скроневої деменції допоможе майбутнім родинам, які зіткнуться з цим тяжким діагнозом. Вона наголосила, що хоче перетворити трагедію своєї сім’ї на шанс для науки рухатися вперед.

Стан Вілліса різко погіршився у 2022 році — тоді він змушений був завершити акторську кар’єру. У нього почали проявлятися зміни в поведінці, проблеми з пам’яттю, втрата орієнтації та труднощі з промовою. Колеги відзначали, що актор запинався на найпростіших репліках і часто виглядав розгубленим на майданчику.

Тепер, за рішенням родини, 70-річний актор перебуває у приватному медичному закладі з цілодобовим доглядом. Це зробили не лише для того, щоб забезпечити Віллісу фахову допомогу, а й щоб полегшити ситуацію його донькам — 11-річній Евелін та 13-річній Мейбл.

Емма визнала, що шлях боротьби з деменцією став найскладнішим випробуванням у їхньому житті. Вона активно ділиться своїм досвідом, щоб підсилити увагу до хвороби та підтримати інші сім’ї, які проходять через подібне.

