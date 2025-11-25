“Кохання з першого погляду” в серці столиці – Меловін показав, хто став його обранцем і як відбулося освідчення

Співак Меловін, який днями підірвав соцмережі новиною про свої заручини, нарешті розповів, хто ж той самий чоловік, що підкорив його серце. Артист поділився першими подробицями особистого життя та розповів, як саме відбулося романтичне освідчення.

Меловін розповів, хто став його обранцем

Про це він написав у своєму Telegram-блозі – саме там Меловін зізнався, що між ним і Петром Злотею спалахнуло "кохання з першого погляду", тож відповідь на пропозицію прозвучала миттєво.

Петро – доброволець-парамедик, який служив у найгарячіших точках: Часів Ярі, Бахмуті та на Запорізькому напрямку. Освідчення відбулося в самому серці столиці – на Майдані Незалежності. За словами Меловіна, його обранець підготував розкішний сюрприз: 501 троянду та золоту каблучку Damiani з десятьма діамантами по 0,07 карата. У Instagram артист показав зворушливе відео, на якому видно підготовку та сам момент пропозиції.

Співак також пояснив, що офіційно одружитися пара поки не може. У Threads він додав: як тільки закон 9103 буде підписано президентом, вони одразу підуть узаконювати свої стосунки й покличуть друзів і прихильників на розпис.

Втім, окрім хвилі любові та підтримки, Меловін отримав і чимало хейту. Частина користувачів звинуватила його у піарі та використанні теми війни для уваги. Співак відповів, що поділився радістю щиро, а не задля хайпу.

