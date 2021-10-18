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Эмма Уотсон вышла в свет в «свадебном» наряде (ФОТО)

Британская актриса, звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон впервые за долгое время вышла на красную дорожку и привлекла внимание своим нарядом

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий

31-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" Эмма Уотсон покорила своим "свадебным" нарядом, в котором впервые за два года, вышла на красную дорожку.

Эмма Уотсон вышла в свет в «свадебном» наряде (ФОТО)

Эмма Уотсон / Фото: goodfon

Британская знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией". Эмма выбрала для мероприятия оригинальный наряд, который состоял из черных расклешенных брюк и белого асимметричного топа с открытой спиной и отделкой из тонкого кружева, сделанного из старого винтажного свадебного платья. Актриса придерживалась дресс-кода, согласно которому, гости не должны были покупать на церемонию новые наряды, а прийти в "старой" одежде. 

Свой образ звезда "Гарри Поттера" дополнила черной обувью на грубой подошве, легкой укладкой, вечерним макияжем, белым маникюром, а также массивными кольцами и серьгой с жемчужным камнем на одно ухо.

Эмма Уотсон вышла в свет в «свадебном» наряде (ФОТО) - фото 2

(Photo by Neil Mockford/FilmMagic)

Напомним, зимой 2021 года в сети начали ходить слухи, что Эмма Уотсон решила поставить свою кинокарьеру на паузу, чтобы больше времени уделить личной жизни. Но представитель звезды вскоре опроверг эту информацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британская актриса Эмма Уотсон, получившая всемирную известность благодаря роли Гермионы в "Гарри Потере", "прятала книги" в Лондоне. Знаменитость вместе с организацией "Книжные феи" призвала людей больше читать и делиться произведениями литературы друг с другом.

Читайте также, СМИ выяснили, что звезда фильма "Маленькие женщины" Эмма Уотсон закрутила роман с американским бизнесменом Лео Робинтоном. Пару "застукали" во время поцелуя.


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Источник: https://www.spletnik.ru/look/redcarpet/103732-emma-uotson-vpervye-za-dva-goda-vyshla-v-svet.html
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