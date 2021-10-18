Эмма Уотсон вышла в свет в «свадебном» наряде (ФОТО)

31-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Гарри Поттер" Эмма Уотсон покорила своим "свадебным" нарядом, в котором впервые за два года, вышла на красную дорожку.

Эмма Уотсон / Фото: goodfon

Британская знаменитость стала гостьей церемонии вручения премии Earthshot Prize, которую пресса окрестила "Нобелевской экологической премией". Эмма выбрала для мероприятия оригинальный наряд, который состоял из черных расклешенных брюк и белого асимметричного топа с открытой спиной и отделкой из тонкого кружева, сделанного из старого винтажного свадебного платья. Актриса придерживалась дресс-кода, согласно которому, гости не должны были покупать на церемонию новые наряды, а прийти в "старой" одежде.

Свой образ звезда "Гарри Поттера" дополнила черной обувью на грубой подошве, легкой укладкой, вечерним макияжем, белым маникюром, а также массивными кольцами и серьгой с жемчужным камнем на одно ухо.

(Photo by Neil Mockford/FilmMagic)



Напомним, зимой 2021 года в сети начали ходить слухи, что Эмма Уотсон решила поставить свою кинокарьеру на паузу, чтобы больше времени уделить личной жизни. Но представитель звезды вскоре опроверг эту информацию.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британская актриса Эмма Уотсон, получившая всемирную известность благодаря роли Гермионы в "Гарри Потере", "прятала книги" в Лондоне. Знаменитость вместе с организацией "Книжные феи" призвала людей больше читать и делиться произведениями литературы друг с другом.

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