Еще один любимый певец Кремля позарился на украинский борщ и Киев (ВИДЕО)

Российский певец-путинист Олег Газманов снова решил подыграть кремлевской пропаганде и оконфузился в сети. Пропагандист принял участие в TikTok-челендже и приписал стране-агрессору символы украинской культуры.

Олег Газманов (фото из открытых источников)

В начале видео Газманов сделал вид, что не понимает иноязычного слова "тренд" и попросил журналиста общаться с ним на русском. Однако на этом его ошибки не завершились: певец показал всему миру способность русской пропаганды воровать чужое.

Газманов заявил, что "наиболее российским супом" является украинский борщ, который в июле 2022 года ЮНЕСКО официально признало достоянием Украины. Кроме того, он приписал стране-оккупанту традиционную украинскую закуску с хлебом, салом и луком.

В список певец добавил также квас, первые письменные упоминания о котором относятся еще к 989 году времен Киевской Руси. Более того, Газманов повторил пропагандистский тезис, назвав Киев "наиболее российским городом". О том, как российская армия потерпела сокрушительные поражения под Киевом, который обещали "взять за три дня", артист умолчал.

Бессмысленные высказывания Газманова вызвали волну негатива в комментариях. Украинцы заметили, что воровство — единственное, на что способна страна-агрессор.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Олег Газманов , активно поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, понес значительные финансовые потери.

По сообщениям российских пропагандистских СМИ, артист потерял около 600 миллионов рублей (около 7 миллионов долларов), пытаясь быстро заработать. Газманов инвестировал в сомнительный проект, от которого сначала отказался, но впоследствии подвергся обещаниям высоких процентов. Руководитель этого проекта заявлял, что вложит все сбережения семьи певца в создание парка детских развлечений в нескольких городах США. Однако замысел так и не реализовали, а деньги не вернули.





