Ще один улюблений співак Кремля зазіхнув на український борщ і Київ (ВІДЕО)

Російський співак-путініст Олег Газманов знову вирішив підіграти кремлівській пропаганді й осоромився у мережі. Пропагандист взяв участь у TikTok-челенджі та приписав країні-агресору символи української культури.

Олег Газманов (фото з відкритих джерел)

На початку відео Газманов удав, що не розуміє іншомовного слова "тренд" і попросив журналіста спілкуватися з ним російською. Проте на цьому його помилки не завершилися: співак показав усьому світу здатність російської пропаганди красти чуже.

Так, Газманов заявив, що "найбільш російським супом" є український борщ, який у липні 2022 року ЮНЕСКО офіційно визнало надбанням України. Крім того, він приписав країні-окупанту традиційну українську закуску з хлібом, салом і цибулею.

До списку співак додав також квас, перші письмові згадки про який відносяться ще до 989 року часів Київської Русі. Ба більше, Газманов повторив пропагандистську тезу, назвавши Київ "найбільш російським містом". Про те, як російська армія зазнала нищівних поразок під Києвом, який обіцяли "взяти за три дні", артист промовчав.

Безглузді висловлювання Газманова викликали хвилю негативу в коментарях. Українці зауважили, що крадіжка — єдине, на що здатна країна-агресор.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Олег Газманов, який активно підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зазнав значних фінансових втрат.

За повідомленнями російських пропагандистських ЗМІ, артист втратив близько 600 мільйонів рублів (приблизно 7 мільйонів доларів), намагаючись швидко заробити. Газманов інвестував у сумнівний проєкт, від якого спершу відмовився, але згодом піддався на обіцянки високих відсотків. Керівник цього проєкту заявляв, що вкладе всі заощадження родини співака у створення парку дитячих розваг у кількох містах США. Однак задум так і не реалізували, а гроші не повернули.





