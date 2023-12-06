Еще один украинский актер получил повестку: он ответил, пойдет ли воевать

Ставший известным киноактер сыграл роль в популярном сериале "Поймать Кайдаша", Ярослав Бескоровайный тоже имеет повестку.

Ярослав Бескаравайный (фото из открытых источников)

Как сообщает "24 канал", Бескоровайный уже был на медицинской комиссии и теперь ждет соответствующего приказа по военкомату.



Как давно он получил повестку – неизвестно. Но актер утверждает, что готов защищать свою страну с оружием в руках.



Сообщается, что актер жил в Днепре. Но совсем недавно он переехал в Бережаны, где в свободное время занимался волонтерством. Вместе с коллегами был организатором благотворительного аукциона, где коллеги продают свои вещи, а вырученные средства перечисляют для того, чтобы купить автомобили и кареты скорой помощи для Вооруженных сил Украины.



"Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что мы можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили", — рассказал Ярослав Безкоровайный.



К слову, актер снимался в сериале "Поймать Кайдаша" и в таких фильмах как "Донбасс", "Я работаю на кладбище" и других. С 2011 года актер Днепровского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко.



Известно, что он женат и воспитывает двоих детей.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский "Холостяк" ответил, пойдет ли воевать, если получит повестку. Популярный ведущий ТВ и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, уже разбежавшийся с Дашей Квитковой, искренне ответил, пойдет ли в армию, чтобы бороться с российскими захватчиками. При этом телеведущий сказал, что до сих пор повестки не получал.

