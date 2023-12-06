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Еще один украинский актер получил повестку: он ответил, пойдет ли воевать

Ярослав Бескоровайный заявил, что готов ехать на фронт

6 декабря 2023, 23:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Ставший известным киноактер сыграл роль в популярном сериале "Поймать Кайдаша", Ярослав Бескоровайный тоже имеет повестку.

Еще один украинский актер получил повестку: он ответил, пойдет ли воевать

Ярослав Бескаравайный (фото из открытых источников)

Как сообщает "24 канал", Бескоровайный уже был на медицинской комиссии и теперь ждет соответствующего приказа по военкомату.


Как давно он получил повестку – неизвестно. Но актер утверждает, что готов защищать свою страну с оружием в руках.

Сообщается, что актер жил в Днепре. Но совсем недавно он переехал в Бережаны, где в свободное время занимался волонтерством. Вместе с коллегами был организатором благотворительного аукциона, где коллеги продают свои вещи, а вырученные средства перечисляют для того, чтобы купить автомобили и кареты скорой помощи для Вооруженных сил Украины.

"Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что мы можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили", — рассказал Ярослав Безкоровайный.

  К слову, актер снимался в сериале "Поймать Кайдаша" и в таких фильмах как "Донбасс", "Я работаю на кладбище" и других. С 2011 года актер Днепровского академического музыкально-драматического театра имени Шевченко.

Известно, что он женат и воспитывает двоих детей.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский "Холостяк" ответил, пойдет ли воевать, если получит повестку. Популярный ведущий ТВ и герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин, уже разбежавшийся с Дашей Квитковой, искренне ответил, пойдет ли в армию, чтобы бороться с российскими захватчиками. При этом телеведущий сказал, что до сих пор повестки не получал.



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Источник: https://kino.24tv.ua/ru/ukrainskie-aktery-kotorym-prishla-povestka-kto-iz-znamenitostej_n2443796
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