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Еще одна известная певица из Украины взяла российский паспорт

София Тарасова молчит о войне в Украине до сих пор

11 октября 2023, 23:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Бывшая певица из Украины София Тарасова, известная как участница группы "ВИА Гра", приняла гражданство РФ. София родилась и жила в Киеве, но реализовать свою карьеру она приняла решение в стране-агрессорке.

Еще одна известная певица из Украины взяла российский паспорт

София Тарасова (фото из открытых источников)

Об этом сообщил телеведущий Слава Демин. Но он не назвал источники этой информации.


"То, что я знаю, – оказывается, Тарасова получила российское гражданство и живет в Германии", – сообщил ведущий.

При этом бывшая украинка никак не комментирует начавшуюся полномасштабную войну. Она не высказалась о поддержке Украины и не осуждает кремлевский режим.

Совсем недавно она представила песню на русском языке, которую исполняет вместе с Константином Меладзе. Сейчас говорят о романе Тарасовой и продюсера.

Как утверждает блогер Богдан Беспалов, Константин Меладзе "бросил глаз" на Софию Тарасову еще в 2021 году, когда вокалистка появилась в группе "ВИА Гра". У них завязались романтические отношения, при этом родители младшей на 40 лет певицы одобряют их отношения.

Очевидно, по этой причине Меладзе расстался с Верой Брежневой.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица родом из Украины получила российский паспорт. Бывшая украинка, исполнительница Anna Asti, родилась в городе Черкассы, несколько лет назад избрала сторону зла. В последнее время она живет в российской столице и стремительно устраивает там свою карьеру.

Теперь появилась информация, что у бывшей жительницы Украины окончательно есть российский паспорт. Получить его певице оказалось не сложно, потому что несколько лет назад она вышла замуж за жителя РФ Станислава. Заслуживает внимания тот факт, что в 2021 году Анна Дзюба согласилась на интервью, которое брала Ксения Собчак, там она вспомнила свой украинский паспорт. В то время молодая певица выразила позицию, что ее все устроило, потому что после свадебных торжеств она сделала разрешение на временное проживание в РФ. Затем Анна оформляла вид на жительство.
 



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