"Это был настоящий праздник": вдова Кузьмы Скрябина вспомнила последний день рождения артиста

Известный украинский певец погиб в аварии 2 февраля 2015 года. Супруга артиста впервые рассказала ведущей Кате Осадчей, как отпраздновали его последний день рождения. Об этом пишет издание segodnya.

Вдова Скрябина рассказала о его последнем дне рождения. Фото: 24tv.ua

Светлана Бабийчук вспомнила, что празднование 46-го дня рождения Кузьмы продлилось почти до самого утра. И это вовсе неудивительно, ведь многие друзья вспоминают о нем, как о позитивном и очень общительном человеке. Она также добавила, что на торжество до самого вечера приходили гости, многих из которых вдова даже не знала лично.

"Все были у нас дома. Только калитка открывалась и заходили какие-то люди, я до сих пор не знаю большинство из них. Это был настоящий праздник. Закончилось все утром. Играла его любимая музыка 90-х", — рассказывает Светлана.

Известно, что 17 августа президент Украины Владимир Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины посмертно. А родные в честь 52-го дня рождения Андрея открыли собственное заведение в столице, ведь это была давняя мечта артиста.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, дочь Кузьмы Скрябина рассказала, что помогло пережить смерть отца. День, когда отца не стало, единственная дочь почти не помнит. Тогда это стало для нее несказанно тяжелым ударом, побороть который она смогла лишь с помощью специалистов. Девушка поделилась, как долгий период времени ее не отпускала депрессия: она не могла слышать голос Кузьмы по радио или телевизору.

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