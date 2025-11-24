«Это была судьба»: Могилевская намекнула на замужество и рассказала о своем избраннике

Популярная украинская певица Наталья Могилевская дала новый повод говорить о ее возможном замужестве.

Наталья Могилевская. Фото: скриншот

Во время интервью на "Люкс ФМ" артистка засветилась с золотым кольцом на подмизинном пальце правой руки.

Темы свадьбы ни Могилевская, ни ведущий эфира не затронули, но многие поклонники заключили, что звезда могла изменить семейный статус. Ранее певица уверяла, что к свадьбе относится сдержанно и пока не считает ее уместной.

Несмотря на молчание по поводу штампа в паспорте, Могилевская охотно рассказала о своих отношениях с избранником Валентином, назвав их "настоящей судьбой".

"Одно из главных слов нашего союза с мужем — верность. Мы уже в таком возрасте. Он 10 лет меня ждал, был одинок, очень хотел встретить своего человека. Он знал, что встретит. То есть это такая красивая история, которая называлась бы "Судьба", — поделилась артистка.

По словам певицы, она знала Валентина давно – они жили по соседству. Окончательно сблизились в начале полномасштабной войны, когда мужчина помог спасти ее беременную сестру.

"Мы жили на одной улице. Он каждый день ходил мимо моего дома. Два года прошло, и нужно было, чтобы началась война. В первую неделю войны он спас мою беременную сестренку на восьмом месяце и вывез ее с опасного места. Я была с ним. Так мы и познакомились. Поэтому это была судьба", — рассказала Могилевская.

Как сообщал портал "Комментарии", в феврале этого года, в День святого Валентина, украинская звезда Наталья Могилевская впервые призналась, как зовут ее избранника. Его зовут Валентин. Певица говорила, что долго была одинока. И во время войны она получила неожиданный подарок любимого.