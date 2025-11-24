logo_ukra

Головна Новини Зірки персона «Це була доля»: Могилевська натякнула на заміжжя та розповіла про свого обранця
«Це була доля»: Могилевська натякнула на заміжжя та розповіла про свого обранця

Українська співачка Наталія Могилевська підігріла чутки про своє таємне весілля: зірка засвітилася з новою обручкою

24 листопада 2025, 09:54
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Популярна українська співачка Наталія Могилевська дала новий привід говорити про її можливе заміжжя. 

«Це була доля»: Могилевська натякнула на заміжжя та розповіла про свого обранця

Наталія Могилевська. Фото: скріншот

Під час інтерв’ю на "Люкс ФМ" артистка засвітилася із золотою каблучкою на підмізинному пальці правої руки.

Теми весілля ні Могилевська, ні ведучий ефіру не торкнулися, але багато шанувальників зробили висновок, що зірка могла змінити сімейний статус. Раніше співачка запевняла, що до весілля ставиться стримано і поки не вважає його доречним.

Попри мовчання щодо штампу в паспорті, Могилевська охоче розповіла про свої стосунки з обранцем Валентином, назвавши їх "справжньою долею".

"Одне з головних слів нашого союзу з чоловіком — вірність. Ми вже в такому віці. Він 10 років мене чекав, був самотній, дуже хотів зустріти свою людину. Він знав, що зустріне. Тобто це така красива історія, яка називалась би "Доля", — поділилася артистка.

За словами співачки, вона знала Валентина давно — вони мешкали по сусідству. Остаточно ж зблизилися на початку повномасштабної війни, коли чоловік допоміг врятувати її вагітну сестру.

"Ми жили на одній вулиці. Він щодня ходив повз мій дім. Два роки минуло, і треба було, щоб почалася війна. У перший тиждень війни він врятував мою вагітну сестричку на восьмому місяці і вивіз її з небезпечного місця. Я була з ним. Так ми і познайомилися. Тому це була доля", — розповіла Могилевська.

Як повідомляв портал "Коментарі", у лютому цього року, на День святого Валентина,  українська зірка Наталка  Могилевська вперше зізналась, як звати її обранця. Його звуть Валентин. Співачка казала, що довго була одинокою. І  під час війни вона  отримала неочікуваний подарунок — коханого.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Rs9PFNRgTro
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Rs9PFNRgTro
