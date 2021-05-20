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Это навсегда: Леся Никитюк появилась в компании главного "холостяка" Украины (ФОТО)

Заливако и Никитюк встретили в одном из столичных гольф-клубов

сегодня, 10:56
Автор:

Елизавета Черных

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в компании главного героя телепроекта "Холостяк-11" Михаила Заливако, пишет "УНИАН".

Это навсегда: Леся Никитюк появилась в компании главного "холостяка" Украины (ФОТО)

Леся Никитюк - фото из открытых источников

Знаменитость обнародовала публикацию с фотографиями в Instagram. Судя по указанной геолокации, Заливако с Никитюк встретились в одном из столичных гольф-клубов. 

"Розочка от холостяка Заливако — это всего лишь приглашение на свидания. Бокал игристого – это навсегда", — подписала снимки телеведущая. 

Многие фолловеры Леси Никитюк отметили, что они с "холостяком" могли бы стать хорошей парой, а некоторые юзеры советуют телеведущей "брать, пока не поздно": 

"Опа, так вот, с кем будет холостяк", "Леся, бери пока не поздно", Такая красивая пара. Леся Ивановна, задумайтесь", "Вот это пара", "Очень красивая пара", — пишут пользователи социальной сети. 

Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что у звезды 10-го сезона украинского романтического шоу "Холостяк" Макса Михайлюка родилась дочь. Радостной новостью поделилась его избранница Дарья Хлыстун. На своей странице в Instaram украинская модель опубликовала первое фото малышки, показав ее маленькую ручку. "Теперь я точно знаю, что такое счастье", — коротко подписала девушка. Даша пока не рассказала, когда первенец появился на свет и не стала оглашать другие детали рождения крохи. Но поблагодарила друзей и подписчиков за множество пожеланий и поздравлений, отметив, что возможно чуть позже выйдет на связь. 

В материале нашего портала также прочитать, кто станет новой главной героиней романтического шоу "Холостячка". 



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Источник: https://www.unian.net/lite/stars/eto-navsegda-lesya-nikityuk-poyavilas-v-kompanii-glavnogo-holostyaka-ukrainy-foto-11426089.html
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