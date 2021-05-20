Это навсегда: Леся Никитюк появилась в компании главного "холостяка" Украины (ФОТО)

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Елизавета Черных
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк появилась в компании главного героя телепроекта "Холостяк-11" Михаила Заливако, пишет "УНИАН".
Леся Никитюк - фото из открытых источников
Знаменитость обнародовала публикацию с фотографиями в Instagram. Судя по указанной геолокации, Заливако с Никитюк встретились в одном из столичных гольф-клубов.
Многие фолловеры Леси Никитюк отметили, что они с "холостяком" могли бы стать хорошей парой, а некоторые юзеры советуют телеведущей "брать, пока не поздно":
Ранее интернет-издание "Комментарии" писало, что у звезды 10-го сезона украинского романтического шоу "Холостяк" Макса Михайлюка родилась дочь. Радостной новостью поделилась его избранница Дарья Хлыстун. На своей странице в Instaram украинская модель опубликовала первое фото малышки, показав ее маленькую ручку. "Теперь я точно знаю, что такое счастье", — коротко подписала девушка. Даша пока не рассказала, когда первенец появился на свет и не стала оглашать другие детали рождения крохи. Но поблагодарила друзей и подписчиков за множество пожеланий и поздравлений, отметив, что возможно чуть позже выйдет на связь.
В материале нашего портала также прочитать, кто станет новой главной героиней романтического шоу "Холостячка".
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