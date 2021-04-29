Названа главная героиня шоу «Холостячка-2»: кто она

Уже известно, кто же станет второй "Холостячкой". Организаторы романтического шоу объявили, что искать свою любовь на проекте будет 35-летняя украинская артистка Злата Огневич.

Кто стал "Холостячкой-2" / фото: VIKTORIIA FILIPENKO

Эта информация была рассекречена во время пост-шоу "Как выйти замуж", которое выходит на телеканале СТБ сразу после выпуска "Холостяка". На нем Злата Огневич призналась, что идет на проект для того, чтобы встретить мужчину своей мечты.

Певица рассказала, что публичность мешает ей построить крепкие отношения. Один из ее бойфрендов поставил перед ней выбор — отношения или карьера, и звезда выбрала первое. Но отношения оказались токсичными.

35-летняя Злата Огневич уже больше года ни с кем не состоит в романтических отношениях, но готова найти свою любовь и надеется, что это ей удастся благодаря проекту "Холостячка". Артистка отметила, что больше всего в мужчинах ее привлекает интеллект, чувство юмора, а также любовь к детям.

Украинскую певицу выбирали среди других завидных невест Украины, которые были не прочь испытать свою удачу на романтическом шоу.

Напомним, что в Сети еще с декабря прошлого года обсуждали, кто может стать главной героиней второго сезона "Холостячки". На эту роль предлагали и Тину Кароль, и Лесю Никитюк, и Алину Гросу, а также Анну Ризатдинову.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в конце 2020 года закончился первый сезон "Холостячки", главной героиней которого была украинская актриса Ксения Мишина.

В финале романтического шоу она выбрала Александра Эллерта, с которым буквально сразу после завершения проекта стала жить вместе. Недавно в Сети начали ходить слухи, что пара рассталась. Пока ни Ксения, ни Александр не дают никаких коментариев по этому поводу.

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