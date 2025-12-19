"Это просто живой труп": бывший друг Повалий поразил правдой об изменнице Украины

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский, ранее сообщал о серьезных проблемах со здоровьем, сделал резкое заявление по поводу Таисии Повалий. Когда певица была его близкой знакомой и исполняла песни, написанные им.

Фото: из открытых источников

По словам художника, их последнее общение состоялось в 2013 году. На тот момент Повалий находилась на вершине популярности и уже была народной депутатом, тогда как сам Рыбчинский только что вернулся из США. В интервью программе "Наедине" он отметил, что еще тогда был разочарован ее гражданской позицией, считавшейся неприемлемой, и не скрывал этого в личных разговорах с певицей.

Композитор вспомнил, что Повалий предлагала "оставить оскорбления в прошлом", однако он прямо заявлял ей, что она двигается совсем не в том направлении. В частности, Рыбчинский подчеркивал, что они вместе стояли на Майдане в 2004 году, а затем она оказалась по другую сторону ценностей. По его словам, артистка была уверена, что идеи европейского курса и национальной идентичности никогда не станут реальностью. Для него такая позиция не стала неожиданностью – он утверждает, что знал ее взгляды еще задолго до этого.

Поэт также выразил уверенность, что Повалий никогда по-настоящему не воспринимала Украину как свою родину и всегда тянулась к советскому мировоззрению. Именно это, по его словам, стало основанием для резкой поэзии, обнародованной им в 2024 году, где назвал певицу "живым трупом". Рыбчинский объяснил, что имел в виду человека, олицетворяющего эпоху, которого уже не существует.

Кроме того, композитор подчеркнул, что Таисия Повалий уже много лет не исполняет его песен – такое решение было взаимным и принципиальным. Он добавил, что артистка всегда мечтала о карьере советского образца, подобной пути Софии Ротару, и именно поэтому, по его мнению, продолжает ассоциировать себя с прошлым, давно потерявшим актуальность.

