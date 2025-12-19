Скандал не вщухає: Полякова і Єфросиніна шокували заявою про цинічний сміх під час вшанування загиблих воїнів

Маша Єфросиніна та Оля Полякова вперше прокоментували скандал, який виник під час шоу "Ліга сміху". Знаменитості сміялися, коли Іван Люленов виконував пісню, присвячену загиблим героям.

Фото: з відкритих джерел

Про інцидент Маша та Оля розповіли у новому випуску шоу "Дорослі дівчата". Під час виконання фінальної пісні після нагородження фіналістів перемогу здобула команда Єфросиніної – "Ледве". Інфлуенсерка зізналася, що була водночас здивована і щаслива.

"І вже була нормальна під віскарем Юри Ткача. Нам кажуть: 'Швидко всі на сцену!' За кулісами всі вітаються, їдять, п'ють. Нам кажуть: 'Сідайте!' Ми сідаємо, Люленов співає. І тут важливий момент: ми не чуємо, що співає Ваня, у нас немає моніторів", – розповіли Єфросиніна та Полякова.

Єфросиніна додала, що знає: Люленов зазвичай виконує веселі композиції. Вона також пояснила, що ніхто їх не попередив про прем’єру, присвячену полеглим героям.

"Ми не чули ані слова, і це можна побачити по всіх. Бо якби сміялися тільки ми вдвох, це означало б, що всі чують. А насправді всі люди продовжували спілкування і вітання одне одного. А ми веселилися, тому що в цей момент моя подруга Оля Полякова казала: 'Я тебе прокляну за цю перемогу, зрозуміло? Я її не пробачу'. І ми ржали, у нас взагалі своє кіно. Ми ані біса не чули", – пояснила вона.

Зірки не розуміють, чому у фіналі прозвучала така серйозна пісня і чому їх не попередили. Єфросиніна та Полякова підкреслили, що не мали наміру осквернити пам’ять загиблих.

"Ми самі дізналися про цей інцидент із ТікТоку. І хочемо вам сказати, що це підстава, ми нічого не знали. Дуже шкода, що так сталося. Нащо вставляти, вони ж бачили, що всі сміються. Знімайте Люленова і зал", – додали вони.

Як вже писали "Коментарі", фінал сезону шоу "Ліга сміху" обернувся скандалом через поведінку відомих українських зірок Олі Полякової та Маші Єфросиніної. Під час виступу Івана Люленова, який виконував пісню, присвячену полеглим українським воїнам, знаменитості засвітилися веселим сміхом, що викликало хвилю обурення в мережі.