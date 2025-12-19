"Це просто живий труп": колишній друг Повалій вразив правдою про зрадницю України

Український поет і композитор Євген Рибчинський, який раніше повідомляв про серйозні проблеми зі здоров’ям, зробив різку заяву щодо Таїсії Повалій. Колись співачка була його близькою знайомою та виконувала пісні, написані ним.

За словами митця, їхнє останнє спілкування відбулося у 2013 році. На той момент Повалій перебувала на вершині популярності та вже була народною депутаткою, тоді як сам Рибчинський щойно повернувся зі США. В інтерв’ю програмі "Наодинці" він зазначив, що ще тоді був розчарований її громадянською позицією, яку вважав неприйнятною, і не приховував цього в особистих розмовах зі співачкою.

Композитор згадав, що Повалій пропонувала "залишити образи в минулому", однак він прямо заявляв їй, що вона рухається зовсім не в тому напрямку. Зокрема, Рибчинський наголошував, що вони разом стояли на Майдані у 2004 році, а згодом вона опинилася по інший бік цінностей. За його словами, артистка була переконана, що ідеї європейського курсу та національної ідентичності ніколи не стануть реальністю. Для нього така позиція не стала несподіванкою — він стверджує, що знав її погляди ще задовго до цього.

Поет також висловив упевненість, що Повалій ніколи по-справжньому не сприймала Україну як свою батьківщину й завжди тягнулася до радянського світогляду. Саме це, за його словами, стало підґрунтям для різкої поезії, яку він оприлюднив у 2024 році, де назвав співачку "живим трупом". Рибчинський пояснив, що мав на увазі людину, яка уособлює епоху, якої вже не існує.

Крім того, композитор підкреслив, що Таїсія Повалій уже багато років не виконує його пісень — таке рішення було взаємним і принциповим. Він додав, що артистка завжди мріяла про кар’єру радянського зразка, подібну до шляху Софії Ротару, і саме тому, на його думку, продовжує асоціювати себе з минулим, яке давно втратило актуальність.

