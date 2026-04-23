"Это все была ложь": раскрыта неожиданная правда о Халке Хогане

Легенда профессионального реслинга Халк Хоган, десятилетиями остававшийся символом WWE и американской поп-культуры, врал о своей жизни. Вышел новый документальный сериал Netflix, в котором спортсмен совершил откровенные признания о своей жизни, карьере и созданный годами образ.

Халк Хоган. Фото из открытых источников

Четырехсерийный проект "Халк Хоган: Настоящий американец" вышел 22 апреля 2026 года на Netflix. Его основой стало последнее обширное интервью Хогана, записанное за несколько месяцев до смерти. Наибольший резонанс вызвали слова самого Хогана, признавшего, что он годами поддерживал публичный образ идеального спортсмена, хотя реальность была иной.

"Конечно, я врал. Это все была ложь", – говорит Халк Хоган.

В течение карьеры Хоган активно продвигал идеи здорового образа жизни, тренировок, веры и дисциплины. Однако в документальном фильме говорится, что за кулисами у него были проблемы с алкоголем, наркотиками и он употреблял анаболические стероиды.

Сериал также затрагивает драматические моменты личной жизни звезды. В частности, речь идет о разводе с супругой Линдой после 25 лет брака. По словам Хогана, финансовые последствия разрыва были сокрушительными. Он заявил, что отдал большую часть состояния, чтобы завершить этот этап жизни, что привело к серьезным финансовым трудностям.

"Я достиг дна, я отдал Линде 70% всего, потому что просто больше никогда не хотел с ней разговаривать. У меня не было денег, я был без денег", — сказал Хоган и добавил, что после этого переживал тяжелый психологический период и думал о самоубийстве.

Халк Хоган умер 24 июля 2025 года в возрасте 71 года в своем доме во Флориде.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о шокирующем посмертном отчете Халка Хогана: от чего умер.

Также "Комментарии" писали, что семья Чака Норриса исполнит его последнее желание в 70 миллионов долларов.