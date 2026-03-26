Родина Чака Норріса виконає його останнє бажання на 70 мільйонів доларів

Родина легендарного американського актора та майстра бойових мистецтв Чака Норріса готується виконати його останню волю — розподілити спадок у розмірі близько 70 мільйонів доларів. За даними американських медіа, актор заздалегідь подбав про те, щоб його майно не стало причиною конфліктів між близькими.

Чак Норріс. Фото з відкритих джерел

Чак Норріс помер 19 березня. Однак актор ще за життя визначив чіткі правила розподілу статків. Відповідно до заповіту, гроші та активи мають бути поділені між його дружиною Джиною О’Келлі та п’ятьма дітьми. Джерела, близькі до родини стверджують, що актор хотів, аби його статки стали підтримкою для його близьких, а не джерелом суперечок.

"Чак завжди чітко давав зрозуміти, що його майно має перейти до найближчих йому людей, і що не буде жодних суперечок щодо його спадщини. Очікується, що майно Чака буде розділене між шістьма людьми справедливо та відповідно до його заповіту. Все було заздалегідь узгоджено в родині", — заявило джерело в Radar Online.

Точний розподіл статків Чака Норріса публічно не розголошується, однак джерела запевняють, що він буде виконаний за планом актора. За свою кар'єру в кіно та майстра бойових мистецтв Норріс накопичив статки у 70 мільйонів доларів, що робить його одним з найбагатших акторів бойовиків свого покоління.

У Норріса залишилися п’ятеро дітей від різних стосунків. Двоє синів Майк і Ерік від першого шлюбу з Даянною Холечек. У серпні 2001 року Чак Норріс та його друга дружина Джина стали батьками близнюків, яких назвали Дакота та Данілі. Також у актора є позашлюбна дитина Дакота народжена у 1962 році, однак Норріс про неї дізнався у 1990 році.

