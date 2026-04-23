"Це все була брехня": розкрита несподівана правда про Халка Хогана

Легенда професійного реслінгу Халк Хоган, який десятиліттями залишався символом WWE та американської попкультури, брехав про своє життя. Вийшов новий документальний серіал Netflix, у якому спортсмен зробив відверті зізнання про своє життя, кар’єру та створений роками образ.

Халк Хоган. Фото з відкритих джерел

Чотирисерійний проєкт "Халк Хоган: Справжній американець" вийшов 22 квітня 2026 року на Netflix. Його основою стало останнє велике інтерв’ю Хогана, записане за кілька місяців до смерті. Найбільший резонанс викликали слова самого Хогана, який визнав, що роками підтримував публічний образ ідеального спортсмена, хоча реальність була іншою.

"Звичайно, я брехав. Це все була брехня", — говорить Халк Хоган.

Протягом кар’єри Хоган активно просував ідеї здорового способу життя, тренувань, віри та дисципліни. Однак у документальному фільмі йдеться, що за лаштунками він мав проблеми з алкоголем, наркотиками та вживав анаболічні стероїди.

Серіал також торкається драматичних моментів особистого життя зірки. Зокрема, йдеться про розлучення з дружиною Ліндою після 25 років шлюбу. За словами Хогана, фінансові наслідки розриву були нищівними. Він заявив, що віддав більшу частину статків, аби завершити цей етап життя, що призвело до серйозних фінансових труднощів.

"Я досяг дна, я віддав Лінді 70% усього, бо просто більше ніколи не хотів з нею розмовляти. У мене не було грошей, я був без грошей", — сказав Хоган та додав, що після цього переживав важкий психологічний період і думав про самогубство.

Халк Хоган помер 24 липня 2025 року у віці 71 року у своєму будинку у Флориді.

Також "Коментарі" писали, що родина Чака Норріса виконає його останнє бажання на 70 мільйонів доларів.