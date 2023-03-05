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"Это выбор ребят – погибать": известный комик рассказал, как бежал из Украины во время войны

Андрей Щегель шокировал своим интервью

сегодня, 21:35
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Автор:

Лиля Воробьева

По откровенному признанию известного украинского стендап-комика и участника подкаста Srakadupa Андрея Щегеля, во времена полномасштабного военного вторжения он приложил усилия, чтобы организовать побег из своей страны.

"Это выбор ребят – погибать": известный комик рассказал, как бежал из Украины во время войны

Андрей Щегель (фото из открытых источников)

Щегель заявляет, что его не грызет совесть, потому что теперь украинец живет в "комфортной психологической обстановке". Комик рассекретился, что теперь находится в одном из городов Турции. Еще отвечая на вопросы Романа Скрипина, юморист сообщил, что он бежал из Украины с четырьмя другими земляками.


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"Я в Турции. С*бался, как крыса. У меня три повестки. Мои повестки — это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов... Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу и нашел себе способ с*баться и пожить в комфортной психологической обстановке", — рассказал юморист.

По мнению комика, именно так он "заботился о своем здоровье" и "реализовал свое право на ох*енную жизнь".

Комик не делал секрета из того, как ему удалось покинуть страну, а ведь во время войны мужчин из Украины не выпускают. Как он говорит, имел на руках разрешение на выезд с украинской территории, потому что артист:

"Да я артист. Я представляю Украину за границей. Мне выезд делали такие рахиты, которые делали его два месяца, потому что они не могут сложить буквы по порядку. В разрешении на выезд нас выезжало шесть человек, а выехало пять, потому что фамилия одного неправильно написали. Так что это все делается, и очень легко", – комментировал ситуацию Щегель.

Еще комик рассказал, что он спланировал, куда поедет дальше, потому что на территории Турции может быть только 90 дней. Беглец из Украины хочет отправиться в Албанию на два месяца, затем запланировал тур по европейским странам, еще хочет завернуть на Бали и "еще куда-то, где можно быть без документов".

Отвечая на ситуацию, что теперь немало ребят стали в ряды защитников Украины и отдают свои жизни, чтобы он позже имел возможность вернуться в одержавшую победу страну, юморист, окончивший военное училище, сказал следующее:

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории", — ответил комик.

По словам юзеров, пересмотревших этот разговор, они были словно ошеломлены этими откровенными высказываниями комика: "Хочется помыть руки после такого гостя. Выезжающие люди, получая разрешение от министерства культуры и не возвращающиеся, дискредитируют тех, кто действительно хочет уехать для помощи Украине", " После фразы "ребята сами сделали выбор умирать" смотреть стало неприятно. Если он реально думает, что наши защитники на войне, потому что хотят умирать, а не жить, то он так ничего и не понял", "Как в говно вступила. А с другой стороны, есть наглядный пример, почему нам необходимо реформировать систему образования МВД и военные академии".

Напомним, что "Комментарии" писали юрист неудачно оправдал мужчин, которые сбежали из Украины и попал в скандал



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yiakKIpkR40&t=2000s&ab_channel=skrypin.ua
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