"Это выбор ребят – погибать": известный комик рассказал, как бежал из Украины во время войны

По откровенному признанию известного украинского стендап-комика и участника подкаста Srakadupa Андрея Щегеля, во времена полномасштабного военного вторжения он приложил усилия, чтобы организовать побег из своей страны.

Андрей Щегель (фото из открытых источников)

Щегель заявляет, что его не грызет совесть, потому что теперь украинец живет в "комфортной психологической обстановке". Комик рассекретился, что теперь находится в одном из городов Турции. Еще отвечая на вопросы Романа Скрипина, юморист сообщил, что он бежал из Украины с четырьмя другими земляками.

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"Я в Турции. С*бался, как крыса. У меня три повестки. Мои повестки — это две из Рахова и одна из Надворной. Я не боюсь военкомов... Определяю себя как свободного человека. Понял, что мне некомфортно и что я больше не могу и нашел себе способ с*баться и пожить в комфортной психологической обстановке", — рассказал юморист.

По мнению комика, именно так он "заботился о своем здоровье" и "реализовал свое право на ох*енную жизнь".

Комик не делал секрета из того, как ему удалось покинуть страну, а ведь во время войны мужчин из Украины не выпускают. Как он говорит, имел на руках разрешение на выезд с украинской территории, потому что артист:

"Да я артист. Я представляю Украину за границей. Мне выезд делали такие рахиты, которые делали его два месяца, потому что они не могут сложить буквы по порядку. В разрешении на выезд нас выезжало шесть человек, а выехало пять, потому что фамилия одного неправильно написали. Так что это все делается, и очень легко", – комментировал ситуацию Щегель.

Еще комик рассказал, что он спланировал, куда поедет дальше, потому что на территории Турции может быть только 90 дней. Беглец из Украины хочет отправиться в Албанию на два месяца, затем запланировал тур по европейским странам, еще хочет завернуть на Бали и "еще куда-то, где можно быть без документов".

Отвечая на ситуацию, что теперь немало ребят стали в ряды защитников Украины и отдают свои жизни, чтобы он позже имел возможность вернуться в одержавшую победу страну, юморист, окончивший военное училище, сказал следующее:

"Я исхожу из того, что это выбор ребят – гибнуть. Я искренне сочувствую каждому, кто вынужден сейчас защищать Украину, потому что он ее любит и искренне сочувствую Украине, что она переживает самую ужасную трагедию в своей истории", — ответил комик.

По словам юзеров, пересмотревших этот разговор, они были словно ошеломлены этими откровенными высказываниями комика: "Хочется помыть руки после такого гостя. Выезжающие люди, получая разрешение от министерства культуры и не возвращающиеся, дискредитируют тех, кто действительно хочет уехать для помощи Украине", " После фразы "ребята сами сделали выбор умирать" смотреть стало неприятно. Если он реально думает, что наши защитники на войне, потому что хотят умирать, а не жить, то он так ничего и не понял", "Как в говно вступила. А с другой стороны, есть наглядный пример, почему нам необходимо реформировать систему образования МВД и военные академии".

Напомним, что "Комментарии" писали юрист неудачно оправдал мужчин, которые сбежали из Украины и попал в скандал