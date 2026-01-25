Эту актрису назвали самой красивой женщиной в мире (ФОТО)

Австралийскую актрису Марго Робби пользователи платформы Ranker назвали самой красивой женщиной в мире. По результатам масштабного онлайн-голосования, в котором приняло участие более 7 миллионов человек, почти 40 тысяч голосов достались именно звезде фильма "Барби".

Марго Робби. Фото из открытых источников

Согласно опросу Ranker Марго Робби стала самой красивой женщиной в мире. Для Робби это не первое признание. В 2023 году ее уже называли лучшей актрисой года, а раньше она входила в топ самых успешных и популярных актрис мира, опережая таких звезд, как Дженна Ортега и Зендая.

Марго Робби в фильме "Барби"

Однако после публикации рейтинга реакция интернет-сообщества оказалась неоднозначной. Часть пользователей отмечала субъективность подобных списков и сменность стандартов красоты. В комментариях упоминали другие иконы, например, Анджелину Джоли, Меган Фокс, Монику Беллуччи, отмечая, что "самой красивой женщины в мире" не может быть в принципе.

Среди комментариев встречались такие: "Она даже близко не самая красивая в мире", "Она хорошенькая, но больше всего, популярная. Однозначно есть женщины красивее ее, не имеющие такой славы", "Очень субъективно", "Кого это волнует..." и другие.

Марго Робби признали самой красивой женщиной в мире. Фото: Associated Press

В то же время поклонники актрисы активно защищали результат голосования. По их мнению, Марго Робби сочетает классическую внешность, харизму и современную узнаваемость, что и сделало ее фавориткой опроса.

