Главная Новости Звезды персона Эту актрису назвали самой красивой женщиной в мире (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Эту актрису назвали самой красивой женщиной в мире (ФОТО)

Марго Робби признали самой красивой женщиной в мире в онлайн-голосовании Ranker.

25 января 2026, 15:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Австралийскую актрису Марго Робби пользователи платформы Ranker назвали самой красивой женщиной в мире. По результатам масштабного онлайн-голосования, в котором приняло участие более 7 миллионов человек, почти 40 тысяч голосов достались именно звезде фильма "Барби".

Эту актрису назвали самой красивой женщиной в мире (ФОТО)

Марго Робби. Фото из открытых источников

Согласно опросу Ranker Марго Робби стала самой красивой женщиной в мире. Для Робби это не первое признание. В 2023 году ее уже называли лучшей актрисой года, а раньше она входила в топ самых успешных и популярных актрис мира, опережая таких звезд, как Дженна Ортега и Зендая. 

Эту актрису назвали самой красивой женщиной в мире (ФОТО) - фото 2

Марго Робби в фильме "Барби"

Однако после публикации рейтинга реакция интернет-сообщества оказалась неоднозначной. Часть пользователей отмечала субъективность подобных списков и сменность стандартов красоты. В комментариях упоминали другие иконы, например, Анджелину Джоли, Меган Фокс, Монику Беллуччи, отмечая, что "самой красивой женщины в мире" не может быть в принципе.

Среди комментариев встречались такие: "Она даже близко не самая красивая в мире", "Она хорошенькая, но больше всего, популярная. Однозначно есть женщины красивее ее, не имеющие такой славы", "Очень субъективно", "Кого это волнует..." и другие.Эту актрису назвали самой красивой женщиной в мире (ФОТО) - фото 2

Марго Робби признали самой красивой женщиной в мире. Фото: Associated Press

В то же время поклонники актрисы активно защищали результат голосования. По их мнению, Марго Робби сочетает классическую внешность, харизму и современную узнаваемость, что и сделало ее фавориткой опроса.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что наука назвала самую красивую женщину мира. На первом месте оказалась популярная актриса.

Также "Комментарии" писали о неожиданной правде по поводу инфлюэнсерши, которую назвали "самой красивой девушкой мира".



