logo_ukra

BTC/USD

103029

ETH/USD

3453.28

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Наука назвала найкрасивішу жінку світу: у кого ідеальне обличчя
commentss НОВИНИ Всі новини

Наука назвала найкрасивішу жінку світу: у кого ідеальне обличчя

Наука визначила, хто має найідеальніше обличчя. Емма Стоун очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу за формулою "золотого перетину".

13 листопада 2025, 16:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Марго Роббі, Ванесса Кірбі та Зендая зазнали поразки у новому дослідженні щодо найкрасивішої жінки світу, проведеним на основі стародавнього правила "золотого перетину". Ця формула, відома ще з часів Давньої Греції, визначає пропорції, які вважаються еталоном гармонії та краси. Згідно з нею, голлівудська акторка Емма Стоун очолила список найкрасивіших жінок світу.

Наука назвала найкрасивішу жінку світу: у кого ідеальне обличчя

Емма Стоун - найкрасивіша жінка у світі. Фото з відкритих джерел

За підрахунками британського хірурга-дослідника доктора Джуліана Де Сілви, обличчя Емми Стоун на 94,72% відповідає ідеальним пропорціям. Вона отримала найвищі оцінки за форму брів — 94,2% та лінію щелепи — 97%, а також майже ідеальні пропорції губ — 95,6%.

"Емма Стоун була явною переможницею, коли всі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості. Вона посіла перше місце завдяки послідовній гармонії у всіх параметрах золотого перетину", — зазначив Де Сілва, який очолює Центр передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні.

Дослідник використовував сучасні методи комп’ютерного картування обличчя, які дозволяють точно виміряти симетрію та пропорції рис. За його словами, такі технології допомагають не лише у вивченні стандартів краси, але й при плануванні пластичних операцій.

Наука назвала найкрасивішу жінку світу: у кого ідеальне обличчя - фото 2

Емма Стоун визнана найкрасивішою жінкою у світі

Золотий перетин — це математичне співвідношення 1,618, яке греки вважали основою природної гармонії. Леонардо да Вінчі застосував його у своїй знаменитій роботі "Вітрувіанська людина", щоб показати ідеальні пропорції людського тіла.

Хоча аналіз доктора Де Сілви показав, що Емма Стоун є найкрасивішою жінкою, інші жінок в рейтингу також мали близький до ідеального результат.

10 найкрасивіших жінок світу:

  • - Емма Стоун — 94,72%
  • - Зендая — 94,37%
  • - Фріда Пінто — 94,34%
  • - Ванесса Кірбі — 94,31%
  • - Дженна Ортега — 93,91%
  • - Олівія Родріго — 93,71%
  • - Марго Роббі — 93,43%
  • - Айшварія Рай — 93,41%
  • - Тан Вей — 93,08%

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названо найкрасивішого чоловіка світу.

Також "Коментарі" писали, що хірург розповів, чи робила пластику Емма Стуон.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-15283377/Emma-Stone-beautiful-woman-WORLD-Golden-Ratio.html
Теги:

Новини

Всі новини