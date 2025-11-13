Наука назвала найкрасивішу жінку світу: у кого ідеальне обличчя

Марго Роббі, Ванесса Кірбі та Зендая зазнали поразки у новому дослідженні щодо найкрасивішої жінки світу, проведеним на основі стародавнього правила "золотого перетину". Ця формула, відома ще з часів Давньої Греції, визначає пропорції, які вважаються еталоном гармонії та краси. Згідно з нею, голлівудська акторка Емма Стоун очолила список найкрасивіших жінок світу.

Емма Стоун - найкрасивіша жінка у світі. Фото з відкритих джерел

За підрахунками британського хірурга-дослідника доктора Джуліана Де Сілви, обличчя Емми Стоун на 94,72% відповідає ідеальним пропорціям. Вона отримала найвищі оцінки за форму брів — 94,2% та лінію щелепи — 97%, а також майже ідеальні пропорції губ — 95,6%.

"Емма Стоун була явною переможницею, коли всі елементи обличчя були виміряні на предмет фізичної досконалості. Вона посіла перше місце завдяки послідовній гармонії у всіх параметрах золотого перетину", — зазначив Де Сілва, який очолює Центр передової косметичної та пластичної хірургії обличчя в Лондоні.

Дослідник використовував сучасні методи комп’ютерного картування обличчя, які дозволяють точно виміряти симетрію та пропорції рис. За його словами, такі технології допомагають не лише у вивченні стандартів краси, але й при плануванні пластичних операцій.

Емма Стоун визнана найкрасивішою жінкою у світі

Золотий перетин — це математичне співвідношення 1,618, яке греки вважали основою природної гармонії. Леонардо да Вінчі застосував його у своїй знаменитій роботі "Вітрувіанська людина", щоб показати ідеальні пропорції людського тіла.

Хоча аналіз доктора Де Сілви показав, що Емма Стоун є найкрасивішою жінкою, інші жінок в рейтингу також мали близький до ідеального результат.

10 найкрасивіших жінок світу:

- Емма Стоун — 94,72%

- Зендая — 94,37%

- Фріда Пінто — 94,34%

- Ванесса Кірбі — 94,31%

- Дженна Ортега — 93,91%

- Олівія Родріго — 93,71%

- Марго Роббі — 93,43%

- Айшварія Рай — 93,41%

- Тан Вей — 93,08%

