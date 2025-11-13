Наука назвала найкрасивішу жінку світу: у кого ідеальне обличчя

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Марго Роббі, Ванесса Кірбі та Зендая зазнали поразки у новому дослідженні щодо найкрасивішої жінки світу, проведеним на основі стародавнього правила "золотого перетину". Ця формула, відома ще з часів Давньої Греції, визначає пропорції, які вважаються еталоном гармонії та краси. Згідно з нею, голлівудська акторка Емма Стоун очолила список найкрасивіших жінок світу.
Емма Стоун - найкрасивіша жінка у світі. Фото з відкритих джерел
За підрахунками британського хірурга-дослідника доктора Джуліана Де Сілви, обличчя Емми Стоун на 94,72% відповідає ідеальним пропорціям. Вона отримала найвищі оцінки за форму брів — 94,2% та лінію щелепи — 97%, а також майже ідеальні пропорції губ — 95,6%.
Дослідник використовував сучасні методи комп’ютерного картування обличчя, які дозволяють точно виміряти симетрію та пропорції рис. За його словами, такі технології допомагають не лише у вивченні стандартів краси, але й при плануванні пластичних операцій.
Емма Стоун визнана найкрасивішою жінкою у світі
Золотий перетин — це математичне співвідношення 1,618, яке греки вважали основою природної гармонії. Леонардо да Вінчі застосував його у своїй знаменитій роботі "Вітрувіанська людина", щоб показати ідеальні пропорції людського тіла.
Хоча аналіз доктора Де Сілви показав, що Емма Стоун є найкрасивішою жінкою, інші жінок в рейтингу також мали близький до ідеального результат.
10 найкрасивіших жінок світу:
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що названо найкрасивішого чоловіка світу.
Також "Коментарі" писали, що хірург розповів, чи робила пластику Емма Стуон.