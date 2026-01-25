Цю акторку назвали найкрасивішою жінкою у світі (ФОТО)

Австралійську акторку Марго Роббі користувачі платформи Ranker назвали найкрасивішою жінкою у світі. За результатами масштабного онлайн-голосування, в якому взяли участь понад 7 мільйонів людей, майже 40 тисяч голосів дісталися саме зірці фільму "Барбі".

Марго Роббі. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням Ranker Марго Роббі стала найкрасивішою жінкою у світі. Для Роббі це не перше визнання. У 2023 році її вже називали найкращою акторкою року, а раніше вона входила до топу найуспішніших і найпопулярніших акторок світу, випереджаючи таких зірок, як Дженна Ортега та Зендая.

Марго Роббі у фільмі "Барбі"

Однак після публікації рейтингу реакція інтернет-спільноти виявилася неоднозначною. Частина користувачів наголошувала на суб’єктивності подібних списків і змінності стандартів краси. У коментарях згадували інших ікон, наприклад, Анджеліну Джолі, Меган Фокс, Моніку Беллуччі, зазначаючи, що "найкрасивішої жінки у світі" не може бути в принципі.

Серед коментарів зустрічалися такі: "Вона навіть близько не найкрасивіша у світі", "Вона гарненька, але понад усе, популярна. Однозначно є жінки гарніші за неї, які не мають такої слави", "Дуже суб'єктивно", "Кого це хвилює..." та інші.

Марго Роббі визнали найкрасивішою жінкою у світі. Фото: Associated Press

Водночас прихильники акторки активно захищали результат голосування. На їхню думку, Марго Роббі поєднує класичну зовнішність, харизму та сучасну впізнаваність, що й зробило її фавориткою опитування.

