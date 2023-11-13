Европейская страна лишит гражданства известную балерину, поддерживающую действия Путина

Представители Министерства внутренних дел (МВД) обязали Департамент миграции начать процедуру "потери литовского гражданства" в отношении российской балерины Илзе Лиепы.

Илзе Лиепа (фото из открытых источников)

Как сообщает Baltic News Service, представители департамента миграции уже обратились в компетентные органы, чтобы там дали оценку высказываниям Лиепы о войне в Украине и российского президента Владимира Путина.

"В пятницу Департамент миграции направил запросы в ответственные учреждения страны с просьбой дать оценку публичным заявлениям Илзе Лиепы", — рассказали BNS в Департаменте миграции.

Как сказано в законе О гражданстве, лицо потеряет литовское гражданство, приобретенное в исключительном порядке, когда оно своими действиями угрожает интересам безопасности Литвы, публично заявляет поддержку государству, угрожающему интересам безопасности Литвы или другого Европейского Союза.

Как информирует Insider , ранее артистка поддерживала действия РФ в Украине фразой "нет радости от несчастий, но у нас нет другого выхода". "И хотя как раз с той стороны говорят, что мы обмануты и что Кремль затуманил нам мозги, но это уже дело каждого и выбор каждого. Мне кажется, мы как раз сейчас наконец-то все прекрасно и точно понимаем", — подчеркнула балерина. Она выразила свое доверие хозяину Кремля и благодарна российским военным за то, что "нам позволяют до сих пор еще жить, строить творческие планы, встречаться с друзьями".

Лиепа еще сказала, что ей стыдно за жителей стран Балтии, что жителям РФ с Путиным повезло и призывает ввести цензуру и идеологию.

"Мне очень стыдно за них и очень грустно. Мы понимаем — к сожалению, народ становится заложником небольшой группы людей. Нам очень повезло, потому что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своей родине, верен своему долгу". ", – дала ответ балерина на вопрос об уничтожении советских памятников в балтийских странах и ограничении русской культуры.

Илзе Лиепа – дочь литовского балетмейстера Мариса Лиепы. В 2000-е годы ей в виде исключения предоставили литовское гражданство. Это было представлено так, что солистка Московского Большого театра получила гражданство за то, что балерина более десяти лет исполняла партии с литовским артистом балета Петром Скирмантасом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Израиле бойкотировали концерты российской певицы, поддерживающей режим Кремля.