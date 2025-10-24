Скандальную российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву, внесенную в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, задержала полиция.

Лариса Гузеева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, правоохранители Индонезии проверяют Гузееву из-за скандала, связанного с элитными виллами на Бали. Телеведущая будто бы рекламировала этот проект в социальных сетях.

По делу также фигурируют застройщик Сергей Домогацкий и его бизнес-партнеры. Их подозревают в мошенничестве, в результате которого более 60 человек потеряли свои деньги, так и не получив жилье. Сумма ущерба достигает примерно 31 миллиарда рупий (около 2 миллионов долларов).

Среди пострадавших женщина по имени Виктория Н., которая рассказала, что после рекламы Гузеевой инвестировала 200 тысяч долларов в строительство дома через компанию Домогацкого. Девелопер обещал создать "жизнь мечты" на острове, но впоследствии исчез, прихватив деньги инвесторов. Позже стало известно, что он инсценировал собственное похищение, избиение и вымогательство во избежание расчетов с вкладчиками.

Гузеева, участвовавшая в рекламной кампании, не комментирует ситуацию и отказывается общаться с журналистами. По словам юристов, если будет доказано, что она знала о мошенническом характере проекта, телеведущей может грозить до 10 лет лишения свободы. Также ее могут привлечь к ответственности за введение общественности в заблуждение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Любовь Успенская , активно поддерживающая полномасштабное вторжение РФ против Украины, может оказаться за решеткой в самой России.

В Instagram появилось видео, где исполнительница произнесла эмоциональную речь, заявив: "Пусть у вас каждый день будут праздники, ведь война скоро закончится". При этом она не использовала пропагандистский термин СВО, чем вызвала неоднозначную реакцию. Рядом на сцене с ней находился ведущий и актер Дмитрий Нагиев, резко отреагировавший, воскликнув: "Любая, какая война".

После этого артистка, пытаясь исправить ситуацию, начала прославлять Россию: "СВО закончится и наша Россия станет величайшей, сильнейшей", – сказала бывшая жительница Киева, сделавшая карьеру от певицы в американских ресторанах к известной артистке на сцене РФ. Однако в путинской диктатуре за использование слова "война" можно реально попасть за решетку, и именно такая перспектива теперь нависла над Успенской.

