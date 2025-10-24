Їй загрожує 10 років в'язниці: відому путіністку перевіряє поліція в РФ

Скандальну російську актрису та телеведучу Ларису Гузєєву, внесену до бази "Миротворець" за незаконне відвідування окупованого Криму, затримала поліція.

Лариса Гузєєва (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, правоохоронці Індонезії перевіряють Гузєєву через скандал, пов’язаний з елітними віллами на Балі. Телеведуча нібито рекламувала цей проєкт у соціальних мережах.

У справі також фігурують забудовник Сергій Домогацький і його бізнес-партнери. Їх підозрюють у шахрайстві, внаслідок якого понад 60 осіб втратили свої гроші, так і не отримавши житло. Сума збитків сягає приблизно 31 мільярда рупій (близько 2 мільйонів доларів).

Серед постраждалих є жінка на ім’я Вікторія Н., яка розповіла, що після реклами Гузєєвої інвестувала 200 тисяч доларів у будівництво будинку через компанію Домогацького. Девелопер обіцяв створити "життя мрії" на острові, але згодом зник, прихопивши гроші інвесторів. Пізніше стало відомо, що він інсценував власне викрадення, побиття та здирництво, щоб уникнути розрахунків із вкладниками.

Гузєєва, яка брала участь у рекламній кампанії, не коментує ситуацію і відмовляється спілкуватися з журналістами. За словами юристів, якщо буде доведено, що вона знала про шахрайський характер проєкту, телеведучій може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Також її можуть притягнути до відповідальності за введення громадськості в оману.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Любов Успенська, яка активно підтримує повномасштабне вторгнення РФ проти України, може опинитися за ґратами у самій Росії.

В Instagram з’явилося відео, де виконавиця виголосила емоційну промову, заявивши: "Нехай у вас щодня будуть свята, адже війна скоро закінчиться". При цьому вона не використала пропагандистський термін "СВО", чим викликала неоднозначну реакцію. Поруч на сцені з нею перебував ведучий і актор Дмитро Нагієв, який відреагував різко, вигукнувши: "Люба, яка війна".

Після цього артистка, намагаючись виправити ситуацію, почала прославляти Росію: "СВО закінчиться і наша Росія стане найвеличнішою, найсильнішою", – сказала колишня мешканка Києва, яка зробила кар’єру від співачки в американських ресторанах до відомої артистки на сцені РФ. Однак у путінській диктатурі за використання слова "війна" можна реально потрапити за ґрати, і саме така перспектива тепер нависла над Успенською.

