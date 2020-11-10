Фанатов шокировала стоимость кольца Джей Ло

Стоимость кольца Джей Ло смутила ее фанатов.

Фото: Business Insider

По подсчетам западных СМИ необходимо составить заработную плату ста работников за год, чтобы сравнить ее со стоимостью кольца на помолвку известной певицы.



Напомним Дженнифер Лопес и ее жених, бывшая звезда бейсбола Алекс Родригес собрались заключить брак после трех лет свиданий. Мужчина выбрал место с красивым видом и сделал предложение на закате.

Несмотря на то, что прошло больше года с момента помолвки, однако пользователей сети возмутил тот факт, что певица и актриса носит на пальце далеко не простое кольцо. Так подсчитали, что необходимо 100 среднестатистических работников США с их годовым доходом в 50 000 долларов, чтобы сравнять эту сумму к стоимости кольца Джей Ло.

Приблизительная стоимость кольца колеблется от 3 до 4,5 миллиона долларов США. Теперь стало понятно возмущение простых американцев.

Отметим, что и ранее Родригес баловал свою любимую дорогими подарками. Например, мужчина подарил Джей Ло ключи от новенького Porsche Carrera 911 GTS с 150 000 евро.









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