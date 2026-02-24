Фанаты в шоке: популярный певец сильно изменился до неузнаваемости (ФОТО)

Молдавский певец и бывший тренер шоу "Голос країни" на телеканале "1 1" Дан Балан выступил с концертом в Кишиневе и удивил поклонников своим внешним видом.

Дан Балан (фото из открытых источников)

В социальных сетях появились видео и фото, на которых заметно, что артист изменил стиль: он отпустил длинные волосы, заметно похудел и дополнил свой образ очками.

Поклонники сразу отреагировали на изменения во внешности певца и оставили немало комментариев:

"Боже, что со здоровьем?";

"Совершенно не узнать";

"Таким мы его еще не видели", – написали пользователи соцсетей.

Артист много лет активно выступал в Украине и развивал здесь свою карьеру. 27 февраля 2022 года Балан отреагировал на полномасштабное вторжение страны-оккупанта РФ в Украину. Также он приезжал в Украину после 24 февраля 22 года и давал концерт в Одессе, также посетил и Киев, где говорил только на украинском языке.

"Опомнитесь! Будьте люди, потому что беда вам будет. Раскуются скоро закованные люди, наступит суд, заговорят и Днепр, и горы". И добавил по-украински: "Господи, спаси Украину! Всем сердцем с вами", — написал певец в соцсетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что легенда американского кино Мики Рурк начал 2026 год далеко от глянца Голливуда. Папарацци зафиксировали 73-летнего актера у его дома в Лос-Анджелесе в повседневной одежде, со скромным видом и полностью побритой головой. Снимки быстро разошлись по сети и вызвали волну беспокойства среди поклонников звезды.

На фото Мики Рурк получает доставку пищи в спортивных штанах, полосатом свитере и с бусами с крестом. Резкий контраст с прежним образом секс-символа послужил поводом для обсуждений среди поклонников актера. В комментариях фанаты выражают поддержку и надежду, что с Рурком все хорошо.