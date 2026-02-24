Фанати в шоці: популярний співак сильно змінився до невпізнаваності (ФОТО)

Молдавський співак і колишній тренер шоу "Голос країни" на телеканалі "1+1" Дан Балан виступив із концертом у Кишиневі та здивував прихильників своїм зовнішнім виглядом.

Дан Балан (фото з відкритих джерел)

У соціальних мережах з’явилися відео та фото, на яких помітно, що артист змінив стиль: він відпустив довше волосся, помітно схуд і доповнив свій образ окулярами.

Шанувальники одразу відреагували на зміни у зовнішності співака та залишили чимало коментарів:

"Боже, що зі здоров'ям?";

"Зовсім не впізнати";

"Таким ми його ще не бачили", — написали користувачі соцмереж.

Артист протягом багатьох років активно виступав в Україні та розвивав тут свою кар’єру. 27 лютого 2022 року Балан відреагував на повномасштабне вторгнення країни-окупанта РФ в Україну. Також він приїжджав в Україну після 24 лютого 22 року і давав концерт в Одесі, також він відвідав і Київ, де говорив тільки українською мовою.

"Схаменіться! Будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори". І додав українською мовою: "Господи, спаси Україну! Всім серцем з вами", — написав співак у соцмережах.

