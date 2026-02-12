logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Фиби из сериала "Друзья" показала, как выглядит в 62 года (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Фиби из сериала "Друзья" показала, как выглядит в 62 года (ФОТО)

Лиза Кудроу опубликовала новые фото в 62 года и анонсировала третий сезон сериала The Comeback.

12 февраля 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Фиби из сериала "Друзья" показала, как выглядит в 62 года (ФОТО)

Лиза Кудроу в роли Фиби из сериала "Друзья". Кадр из сериала

Американская актриса Лиза Кудроу, прославившаяся ролью Фиби Буффе в культовом сериале "Друзья", опубликовала новые фото, продемонстрировав, как выглядит в 62 года. Фотографии актрисы появились в ее Instagram-stories со ссылкой на визажиста Бретта Фридмана, работавшего со звездой во время съемки.

Для многих зрителей Лиза Кудроу навсегда останется эксцентричной Фиби, которую она начала играть в сериале "Друзья", когда актрисе было 30 лет. Сегодня же образ 62-летней актрисы сочетает сдержанную элегантность и уверенность. Во время фотосессии она выбрала темно-синий бархатный жакет и белую блузку. Это классический контраст, подчеркивающий ее стиль и харизму.

По словам Фридмана, во время съемки Кудроу рассказала о третьем сезоне сериала "The Comeback" ("Возвращение"), премьера которого запланирована на март 2026 года на HBO. В шоу Лиза Кудроу исполняет роль актрисы ситкома в современном Голливуде Валери Чериш. Сериал "The Comeback" создан самой Кудроу в сотрудничестве с Майклом Патриком Кингом, который известен как "Секс в большом городе".

Лиза Кудроу — американская актриса, лауреат премии "Эмми" и номинантка на "Золотой глобус". За роль Фиби она получила "Эмми" в 1998 году и в общей сложности шесть раз номинировалась на эту награду. В ее фильмографии более 40 работ, среди которых "PS Я люблю тебя" и "Анализируя это".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дженнифер Энистон исполнилось 57 лет. Как сегодня выглядит звезда сериала "Друзья".

Также "Комментарии" писали, что ультовый дом из сериала "Друзья" в Нью-Йорке продали.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости