Фиби из сериала "Друзья" показала, как выглядит в 62 года (ФОТО)

Лиза Кудроу в роли Фиби из сериала "Друзья". Кадр из сериала

Американская актриса Лиза Кудроу, прославившаяся ролью Фиби Буффе в культовом сериале "Друзья", опубликовала новые фото, продемонстрировав, как выглядит в 62 года. Фотографии актрисы появились в ее Instagram-stories со ссылкой на визажиста Бретта Фридмана, работавшего со звездой во время съемки.

Для многих зрителей Лиза Кудроу навсегда останется эксцентричной Фиби, которую она начала играть в сериале "Друзья", когда актрисе было 30 лет. Сегодня же образ 62-летней актрисы сочетает сдержанную элегантность и уверенность. Во время фотосессии она выбрала темно-синий бархатный жакет и белую блузку. Это классический контраст, подчеркивающий ее стиль и харизму.

По словам Фридмана, во время съемки Кудроу рассказала о третьем сезоне сериала "The Comeback" ("Возвращение"), премьера которого запланирована на март 2026 года на HBO. В шоу Лиза Кудроу исполняет роль актрисы ситкома в современном Голливуде Валери Чериш. Сериал "The Comeback" создан самой Кудроу в сотрудничестве с Майклом Патриком Кингом, который известен как "Секс в большом городе".

Лиза Кудроу — американская актриса, лауреат премии "Эмми" и номинантка на "Золотой глобус". За роль Фиби она получила "Эмми" в 1998 году и в общей сложности шесть раз номинировалась на эту награду. В ее фильмографии более 40 работ, среди которых "PS Я люблю тебя" и "Анализируя это".

