Фібі з серіалу "Друзі" показала, як виглядає у 62 роки (ФОТО)

Американська акторка Ліза Кудров, яка прославилася роллю Фібі Буффе в культовому серіалі "Друзі", опублікувала нові фото, продемонструвавши, як виглядає у 62 роки. Фотографії акторки з’явилися в її Instagram-stories з посиланням на візажиста Бретта Фридмана, який працював із зіркою під час зйомки.

Ліза Кудров у ролі Фібі з серіалу "Друзі". Кадр з серіалу

Для багатьох глядачів Ліза Кудров назавжди залишиться ексцентричною Фібі, яку вона почала грати у серіалі "Друзі", коли акторці було 30 років. Сьогодні ж образ 62-річної акторки поєднує стриману елегантність і впевненість. Під час фотосесії вона обрала темно-синій оксамитовий жакет і білу блузку. Це класичний контраст, який підкреслює її стиль та харизму.

За словами Фридмана, під час зйомки Кудров розповіла про третій сезон серіалу "The Comeback" ("Повернення"), прем’єра якого запланована на березень 2026 року на HBO. У шоу Ліза Кудров виконує роль акторки ситкому в сучасному Голлівуді Валері Черіш. Серіал "The Comeback" створений самою Кудров у співпраці з Майклом Патріком Кінгом, який відомий за "Секс у великому місті".

Ліза Кудров — американська акторка, лауреатка премії "Еммі" та номінантка на "Золотий глобус". За роль Фібі вона отримала "Еммі" у 1998 році й загалом шість разів номінувалася на цю нагороду. У її фільмографії понад 40 робіт, серед яких "P.S. Я кохаю тебе" та "Аналізуючи це".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Дженніфер Еністон виповнилося 57 років. Як сьогодні виглядає зірка серіалу "Друзі".

Також "Коментарі" писали, що культовий будинок з серіалу "Друзі" у Нью-Йорку продали.