Forbes назвал 10 самых богатых криэйторов мира: кто заработал больше всего в 2026 году

Экономика создателей контента окончательно превратилась в одну из самых прибыльных индустрий мира. По данным Forbes, совокупный доход 50 самых влиятельных криэйторов в 2026 году впервые превысил отметку в 1 миллиард долларов, достигнув 1,02 млрд долларов. Это на 20% больше, чем годом ранее, и почти вдвое превышает показатель первого рейтинга Forbes в 2022 году.

Топ-10 самых богатых криэйторов мира. Фото из открытых источников

Бесспорным лидером рейтинга Forbes стал блоггер MrBeast (Джимми Дональдсон), заработавший 300 млн долларов. Общая аудитория его проектов насчитывает 873 млн. подписчиков. За последние годы блоггер превратился из автора YouTube-роликов в владельца масштабной бизнес-империи. В нее входят медиакомпания Beast Industries, пищевые бренды Feastables и Lunchly, аналитическая платформа Viewstats, а также бизнес по производству товаров. Кроме того, компания недавно приобрела финансовое приложение Step, ориентированное на подростков.

Второе место занял Dhar Mann с доходом 65 млн долларов, а третье – британский предприниматель и ведущий подкастов Стивен Бартлетт, заработавший 52 млн долларов.

В первую десятку также вошли Markiplier, дуэт Rhett & Link, Чарли Д'Амелио, Druski, IShowSpeed, Марк Робер и Коди Санчес.

Топ-10 самых богатых криэйторов мира по версии Forbes:

1. MrBeast – 300 млн долларов (873 млн подписчиков)

2. Dhar Mann – 65 млн долларов (171 млн подписчиков)

3. Стивен Бартлетт – 52 млн долларов (38,7 млн подписчиков)

4. Markiplier – 38 млн долларов (76,8 млн подписчиков)

5. Rhett & Link – 37 млн долларов (45,6 млн подписчиков)

6. Чарли Д'Амелио – 18 млн долларов (209,8 млн подписчиков)

7. Druski – 20 млн долларов (38,5 млн подписчиков)

8. I Show Speed – 30 млн долларов (184 млн подписчиков)

9. Марк Робер – 30 млн долларов (90,7 млн подписчиков)

10. Коди Санчес – 31 млн долларов (10 млн подписчиков)

Как пишет Forbes, современные инфлюэнсеры все реже зарабатывают только на рекламе. Основными источниками дохода становятся собственные бренды, стриминговые проекты, инвестиции, производство товаров и технологические компании. Именно поэтому самые крупные криэйторы все больше напоминают большие медиахолдинги, а не обычных блоггеров.

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