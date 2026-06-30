Forbes назвав 10 найбагатших кріейторів світу: хто заробив найбільше у 2026 році

Економіка творців контенту остаточно перетворилася на одну з найприбутковіших індустрій світу. За даними Forbes, сукупний дохід 50 найвпливовіших кріейторів у 2026 році вперше перевищив позначку в 1 мільярд доларів, сягнувши 1,02 млрд доларів. Це на 20% більше, ніж роком раніше, та майже вдвічі перевищує показник першого рейтингу Forbes у 2022 році.

Топ-10 найбагатших кріейторів світу. Фото з відкритих джерел

Беззаперечним лідером рейтингу Forbes став блогер MrBeast (Джиммі Дональдсон), який заробив 300 млн доларів. Загальна аудиторія його проєктів налічує 873 млн підписників. За останні роки блогер перетворився з автора YouTube-роликів на власника масштабної бізнес-імперії. До неї входять медіакомпанія Beast Industries, харчові бренди Feastables і Lunchly, аналітична платформа Viewstats, а також бізнес із виробництва товарів. Крім того, компанія нещодавно придбала фінансовий застосунок Step, орієнтований на підлітків.

Друге місце посів Dhar Mann із доходом 65 млн доларів, а третє — британський підприємець і ведучий подкастів Стівен Бартлетт, який заробив 52 млн доларів.

До першої десятки також увійшли Markiplier, дует Rhett & Link, Чарлі Д'Амеліо, Druski, IShowSpeed, Марк Робер і Коді Санчес.

Топ-10 найбагатших кріейторів світу за версією Forbes:

1. MrBeast — 300 млн доларів (873 млн підписників)

2. Dhar Mann — 65 млн доларів (171 млн підписників)

3. Стівен Бартлетт — 52 млн доларів (38,7 млн підписників)

4. Markiplier — 38 млн доларів (76,8 млн підписників)

5. Rhett & Link — 37 млн доларів (45,6 млн підписників)

6. Чарлі Д'Амеліо — 18 млн доларів (209,8 млн підписників)

7. Druski — 20 млн доларів (38,5 млн підписників)

8. I Show Speed — 30 млн доларів (184 млн підписників)

9. Марк Робер — 30 млн доларів (90,7 млн підписників)

10. Коді Санчес — 31 млн доларів (10 млн підписників)

Як пише Forbes, сучасні інфлюенсери дедалі рідше заробляють лише на рекламі. Основними джерелами доходу стають власні бренди, стримінгові проєкти, інвестиції, виробництво товарів і технологічні компанії. Саме тому найбільші кріейтори дедалі більше нагадують великі медіахолдинги, а не звичайних блогерів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що найпопулярніший TikTok-блогер світу продав своє "обличчя" майже за мільярд доларів.

Також "Коментарі" писали, що найбагатший ютубер світу зізнався, що позичає гроші у батьків.