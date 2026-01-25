logo_ukra

Найпопулярніший TikTok-блогер світу продав своє "обличчя" майже за мільярд доларів
НОВИНИ

Найпопулярніший TikTok-блогер світу продав своє "обличчя" майже за мільярд доларів

Хабі Ламе продав своє "обличчя" для запуску цифрового двійника на базі штучного інтелекту для реклами і контенту.

25 січня 2026, 17:00
Автор:
Slava Kot

Найпопулярніший TikTok-блогер світу Хабі Ламе завершив масштабну бізнес-угоду та продав гонконзькій компанії Rich Sparkle Holdings 49% своєї компанії Step Distinctive Limited. Вартість операції оцінюють приблизно у 975 мільйонів доларів.

Найпопулярніший TikTok-блогер світу продав своє "обличчя" майже за мільярд доларів

Хабі Ламе. Фото: AP

25-річний італієць сенегальського походження Хабі Ламе зібрав у TikTok понад 160 мільйонів підписників, що робить його найпопулярнішим блогером на платформі. Продаж 49% компанії включає пункт про розробку цифрового двійника інфлюенсера на базі штучного інтелекту.

Таким чином, за умовами угоди Rich Sparkle Holdings отримала ексклюзивні права на використання образу Ламе, його голосу та поведінки для створення ШІ-аватара. Цифровий двійник дозволить проводити рекламні кампанії та прямі трансляції одночасно в кількох країнах без фізичної участі блогера. Такі технології відкривають шлях до багатомовного контенту та комерціалізації бренду на глобальному рівні.

Угода також передбачає інтеграцію аудиторії Ламе з операціями та потенційними продуктами у сфері краси, парфумерії, одягу та рекламного контенту на основі ШІ. За словами експертів, це новий етап розвитку інфлюенсер-маркетингу, що розв'язує ключову проблему, яка полягає в обмеженні часу та доступності авторів контенту.

Серінге Хабане Ламе народився в Сенегалі у 2000 році, але з дитинства живе в Італії. Світову популярність здобув під час пандемії коронавірусу, висміюючи складні та дивні лайфхаки простими діями. У червні 2022 року він став найпопулярнішим блогером у TikTok.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найпопулярніших акаунтів в TikTok.

Також "Коментарі" писали, що Хабі Ламе затримали у США через імміграційне порушення.



Джерело: https://www.tnx.africa/newsbeat/article/2001539225/khaby-lame-sells-major-stake-in-step-distinctive-for-up-to-sh125-billion
