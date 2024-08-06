Фоззи из ТНМК о беглецах: "Если ты уже уехал, то не трынди об этом"

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Черновалова Кристина
Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, участник популярной украинской группы ТНМК, заявил о своей готовности отправиться на фронт. В интервью РБК-Украина 51-летний музыкант рассказал, что уже пытался мобилизоваться, но тогда его не взяли по возрасту.
Фоззи из ТНМК готов сменить сцену на окопы
Музыкант рассказал, что регулярно ходил в военкомат и проходил медкомиссию, но из-за коронавирусных ограничений и масочного режима его не узнавали.
В настоящее время Фоззи активно участвует в благотворительных концертах и сборе средств для украинской армии. Однако, он не исключает возможности, что скоро может оказаться в рядах ВСУ.
Фоззи также высказал свое мнение о публичных мужчинах, которые покидают Украину во время войны и хвастаются этим в социальных сетях.
Ранее “Комментарии” писали, что известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных отцов. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".
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