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Фоззи из ТНМК о беглецах: "Если ты уже уехал, то не трынди об этом"

Фоззи осудил публичных мужчин, бегущих из Украины во время войны

сегодня, 11:59
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Черновалова Кристина

Александр Сидоренко, более известный как Фоззи, участник популярной украинской группы ТНМК, заявил о своей готовности отправиться на фронт. В интервью РБК-Украина 51-летний музыкант рассказал, что уже пытался мобилизоваться, но тогда его не взяли по возрасту.

Фоззи из ТНМК о беглецах: "Если ты уже уехал, то не трынди об этом"

Фоззи из ТНМК готов сменить сцену на окопы

“Мы с бас-гитаристом в Ивано-Франковске пошли в ТЦК, его мобилизовали, меня только взяли на учет. Я старший немножко. Сейчас "Резерв+" меня не нашел, поэтому надо будет снова проходить медкомиссию", — рассказал Сидоренко

Музыкант рассказал, что регулярно ходил в военкомат и проходил медкомиссию, но из-за коронавирусных ограничений и масочного режима его не узнавали.

"Уже потом оказалось, что соседний военкомат купил наш винил и тогда они поняли, что я какой-то полупокер", – с улыбкой вспоминает он.

В настоящее время Фоззи активно участвует в благотворительных концертах и сборе средств для украинской армии. Однако, он не исключает возможности, что скоро может оказаться в рядах ВСУ. 

Фоззи также высказал свое мнение о публичных мужчинах, которые покидают Украину во время войны и хвастаются этим в социальных сетях. 

"Если ты уже уехал, то не трынди об этом, не подставляйте своих". Это же не от большого ума люди выставляют такое на всеобщее обозрение. Но трудно удержать пост, чтобы его не полайкали, что вот теперь сын будет расти с папой. Ты несешь ответственность за свои действия", — рассказаал артист. 

Ранее “Комментарии” писали, что известный украинский волонтер и общественный деятель Сергей Притула заявил, что готов мобилизоваться в ряды ВСУ, если в стране изменят законодательство и отменят отсрочку для многодетных отцов. Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/oleksandr-fozzi-sidorenko-interv-yu-rbk-ukrayina-1722410739.html
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