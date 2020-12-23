Галкин и Пугачева празднуют годовщину свадьбы: как сейчас складывается их семейная жизнь

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Любовь Блажко
Российская примадонна Алла Пугачева и ее муж, ведущий и комик Максим Галкин, 23 декабря отмечают годовщину свадьбы. Ровно 9 лет тому назад пара заключила официальный брак. По этому поводу предлагаем вспомнить, с чего началась любовная история самой яркой пары российского шоу-бизнеса и как супруги живут сейчас.
Галкин и Пугачева. Фото: ria.ru
Алла и Максим познакомились еще в 2001 году, и через 10 лет после знакомства они пошли в ЗАГС. С того момента вокруг их семейной жизни до сих пор не прекращаются слухи и споры о том, искренним ли является этот союз.
Пугачева и Галкин покидают Россию
Летом прошлого года они купили апартаменты на Кипре, площадь которых составляет 600 квадратных метров. Как только эта информация появилась в СМИ, сразу же начались слухи о том, что Пугачева и Галкин собираются переехать туда на постоянное место жительства. Но вскоре выяснилось, что эта информация неправдива, поскольку супруги купили дом за рубежом, чтобы иногда приезжать туда.
Развод Пугачевой и Галкина
А вот что касается слухов о разводе Аллы и Максима, то они появляются регулярно. К примеру, последний "развод" паре приписали этим летом. Тогда продюсер Андрей Разин в своем интервью рассказал, что из-за карантина Галкин больше не может обеспечивать Пугачеву так, как раньше. Это, якобы, и стало причиной их расставания. Но Галкин на своей странице в социальных сразу опроверг эти слухи.
Известно, что разница в возрасте между Галкиным и Пугачевой 27 лет. У них есть двое общих детей – мальчик Гарри и девочка Елизавета, которые были рождены суррогатной матерью.
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