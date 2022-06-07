Галкин высмеял кремлевских пропагандистов Скабееву и Соловьева (ВИДЕО)



















В Израиле проходят концерты российского юмориста Максима Галкина, часть из заработанных средств перечислят на помощь Украине. Муж Пугачевой отреагировал на заявления россии и высмеял российских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева, которые публично называют его изменником. Максим Галкин (фото из открытых источников) Во время выступления юморист снова высмеял заявления кафиров, которые называют войну в Украине "спецоперацией". Галков шутками отреагировал, что заявления России, что война началась из-за того, чтобы не допустить расширения НАТО.

"Они называют меня изменником. Они говорят: "Мы делаем эту спецоперацию, чтобы отодвинуть НАТО от границ с Россией". Для чего? Нравится, не нравится — НАТО расширяется", — заявил Галкин со сцены.

Галкин с шуткой высмеял русских пропагандистов Ольгу Скабееву и Владимира Соловьева.

"Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в "лазалку", сауну — в "сухопарку", шведский стол — в "обжираловку"" Я уже вижу Соловьева, он стоит и кричит: "Карлсон!" – пошутил Галкин.

Юморист намекнул, что такими темпами к россии вернется Советский Союз.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российская оперная дева осудила войну , но продолжает любить родину. Оперная знаменитость, отвечая на вопросы журналиста немецкого издания Die Zeit, осуждает "военную операцию РФ" против Украины. Анна Нетребко сказала, что пока не будет петь и временно прекращает карьеру в России. Отвечая на многие вопросы, певица отметила, что никогда не была очень приближена к российской руководящей верхушке, а потому и к российскому президенту.

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