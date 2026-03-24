Гайтане - 47: чем занимается и как выглядит сегодня украинская певица (ФОТО)

24 марта украинская певица Гайтана отмечает свой 47-й день рождения. Артистка, в свое время привнесшая в отечественный шоу-бизнес соул и фанк, остается одной из самых узнаваемых фигур украинской поп-музыки.

Гайтана. Фото: instagram/gaitanamusic

Полное имя певицы Гайтана-Лурдес Эссами. Она родилась в Киеве, но часть детства провела в Республике Конго, куда переехала вместе с отцом в пятилетнем возрасте. Там будущая звезда выучила французский язык и лингала, а также познакомилась с африканскими музыкальными ритмами, которые впоследствии повлияли на ее творчество. Вернувшись в Украину, Гайтана почти не владела украинским или русским языками, однако решила стать певицей.

В середине 2000-х ее песни "Вслед за тобой", "Два окна" и "Одинокая bossa" звучали на большинстве радиостанций. Альбом "О тебе" стал одним из самых успешных в карьере Гайтаны и закрепил статус артистки как одной из главных поп-звезд страны. В 2012 году Гайтана принимала участие в Евровидении в Баку, где представляла Украину с песней "Be My Guest".

Гайтана на Евровидении в 2012 году

После этого артистка на время исчезла из медиапространства. Она много путешествовала, экспериментировала с музыкальными стилями и сосредоточилась на семье. В 2017 году певица родила дочь Сапфир-Николь в браке с саунд-продюсером Александром Смартом. В 2023 году Гайтана завершила сотрудничество с лейблом Lavina Music, сопровождавшим ее самые успешные годы, и стала независимой артисткой.





Гайтана в 2026 году. Фото: instagram/gaitanamusic





СМИ сообщали, что после начала полномасштабной войны Гайтана переехала за границу, однако певица не раскрывает страну жительства. Медиа писали, что артистка может находиться в Швейцарии, где ее дочь ходит в немецкоязычную школу.

Сегодня Гайтана продолжает выступать и периодически делится новыми фото и новостями из концертов в соцсетях.

