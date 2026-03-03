Важко впізнати: як сьогодні виглядає популярна телеведуча Кульбаба з М1 (ФОТО)

Колись її знала вся музична аудиторія країни, яскрава телеведуча з телеканалу М1 була обличчям хіт-парадів і світських подій. Сьогодні Валерія Крук, яка прославилася під псевдонімом Coolbaba, змінила телестудію на спортзал і соцмережі.

Валерія Крук (Кульбаба) на каналі М1

Валерія Крук народилася у Києві, закінчила економічний факультет НАУ, з дитинства захоплювалася музикою та танцями. У 16 років розпочала модельну кар’єру, знімалася для обкладинок чоловічих журналів і входила до рейтингів найпривабливіших жінок України.

У 2008 році вона стала ведучою популярного хіт-параду М20 на музичному телеканалі М1, коли замінила на цій посаді попередню "Кульбабу" Ірину Красильникову.

Після відходу з телебачення Крук зосередилася на фітнесі. Вона двічі ставала чемпіонкою України у категорії "фітнес-бікіні" та здобула титул віцечемпіонки Європи. Сьогодні Валерія Крук блогерка з 260 тисячами підписників в Instagram, професійна фітнес-модель і нутриціолог. У своїх дописах вона ділиться порадами щодо тренувань, харчування та мотивації.

Валерія Крук у 2026 році. Фото: instagram.com/valeriyakruk

Валерія Крук. Фото: instagram.com/valeriyakruk

Після початку повномасштабної війни ексведуча переїхала до Австрії, де мешкає її донька Софія. Нещодавно, Валерія Крук опублікувала фото з Дубая, де відсвяткувала своє 47-річчя. Також колишня телеведуча перебувала в столиці ОАЕ під час атаки Ірану. У соцмережах вона давала поради щодо маршрутів виїзду та заявила про відсутність реальної підтримки для українців.

