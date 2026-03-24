Гайтані - 47: чим займаєтсья та як виглядає сьогодні українська співачка (ФОТО)

24 березня українська співачка Гайтана відзначає свій 47 день народження. Артистка, яка свого часу привнесла у вітчизняний шоу-бізнес соул і фанк, залишається однією з найвпізнаваніших постатей української попмузики.

Повне ім’я співачки Гайтана-Лурдес Ессамі. Вона народилася в Києві, але частину дитинства провела в Республіці Конго, куди переїхала разом з батьком у п’ятирічному віці. Там майбутня зірка вивчила французьку та мову лінгала, а також познайомилася з африканськими музичними ритмами, які згодом вплинули на її творчість. Повернувшись до України, Гайтана майже не володіла українською чи російською мовами, однак вирішила стати співачкою.

У середині 2000-х її пісні "Слідом за тобою", "Два вікна" та "Самотня bossa" звучали на більшості радіостанцій. Альбом "О тебе" став одним із найуспішніших у кар’єрі Гайтани та закріпив статус артистки як однієї з головних поп-зірок країни. У 2012 році Гайтана брала участь Євробаченні у Баку, де представляла Україну з піснею "Be My Guest".

Гайтана на Євробаченні у 2012 році

Після цього артистка на певний час зникла з медіапростору. Вона багато подорожувала, експериментувала з музичними стилями та зосередилася на сім’ї. У 2017 році співачка народила доньку Сапфір-Ніколь у шлюбі з саунд-продюсером Олександром Смартом. У 2023 році Гайтана завершила співпрацю з лейблом Lavina Music, який супроводжував її найуспішніші роки, і стала незалежною артисткою.





ЗМІ повідомляли, що після початку повномасштабної війни Гайтана переїхала за кордон, однак співачка не розкриває країну проживання. Медіа писали, що артистка може перебувати у Швейцарії, де її донька ходить до німецькомовної школи.

Сьогодні Гайтана продовжує виступати та періодично ділиться новими фото і новинами з концертів у соцмережах.

