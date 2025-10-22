Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа, путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает рассказывать российской аудитории о своем онкологическом заболевании.

Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)

Российские медиа сообщают, что Симоньян заподозрили в дорогостоящем лечении якобы ценой около 4 миллионов гривен. Она же категорически отрицает эти обвинения.

"Химию я прохожу в муниципальной больнице за ОМС, и она не может стоить 8 миллионов, потому что она – за ОМС, то есть бесплатно", – написала Симоньян.

По ее словам, о своем диагнозе она узнала в начале сентября, когда обратилась к врачам из-за боли в груди, которую считала межреберной невралгией. "Я и не подозревала, а узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком", — рассказала она.

Симоньян также заявила, что "сама навлекла" болезнь.



"Когда это произошло с Тиграном – я, по сути, прощалась с жизнью. Отсюда и ураганное течение онкологии. Никогда так не поступайте! Не кликайте! В ноябре у меня был чекап – все чисто. В декабре все произошло с Тиграном – и я молниеносно вырастила себе рак", – заявила пропагандистка.

Она добавила, что не боится смерти и "пойдет тогда, когда велит Господь".



"Смерть – это окончание земных испытаний перед возвращением к Господу. Когда Он велит вернуться, тогда и пойду. Я вообще не думаю об этом", — сказала Симоньян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у тяжелобольная пропагандистка после операции начинает новое лечение. Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что сегодня у нее начинается химиотерапия

"Пожалуйста, не пишите: Все будет хорошо. Когда болел Тигран, мне писали это десятки, если не сотни раз в день, и каждый раз у меня содрогалось сердце. Потому что все будет так, как пожелает Господь — он сам решает, кого, когда и почему забирать", — попросила пропагандистка своих под подписку.