Лиля Воробьева
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян, недавно похоронившая своего мужа, путиниста Тиграна Кеосаяна после длительной комы, продолжает рассказывать российской аудитории о своем онкологическом заболевании.
Маргарита Симоньян (фото из открытых источников)
Российские медиа сообщают, что Симоньян заподозрили в дорогостоящем лечении якобы ценой около 4 миллионов гривен. Она же категорически отрицает эти обвинения.
По ее словам, о своем диагнозе она узнала в начале сентября, когда обратилась к врачам из-за боли в груди, которую считала межреберной невралгией. "Я и не подозревала, а узнала 1 сентября, когда пришла проверить межреберную невралгию (как мне думалось), услышала, что невралгия оказалась раком", — рассказала она.
Симоньян также заявила, что "сама навлекла" болезнь.
Она добавила, что не боится смерти и "пойдет тогда, когда велит Господь".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у тяжелобольная пропагандистка после операции начинает новое лечение. Главная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила, что сегодня у нее начинается химиотерапия