Головна пропагандистка Кремля розповіла, чому захворіла на рак
Головна пропагандистка Кремля розповіла, чому захворіла на рак

Симоньян продовжує піаритися на смерті свого чоловіка і своїй хворобі.

22 жовтня 2025, 21:55
Автор:
Лиля Воробьева

 Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка, путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує розповідати російській аудиторії про своє онкологічне захворювання.

Головна пропагандистка Кремля розповіла, чому захворіла на рак

Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)

Російські медіа повідомляють, що Симоньян запідозрили у дороговартісному лікуванні, нібито ціною близько 4 мільйонів гривень. Вона ж категорично заперечує ці звинувачення.

"Хімію я проходжу в муніципальній лікарні за ОМС, і вона не може коштувати 8 мільйонів, тому що вона — за ОМС, тобто безкоштовно", — написала Симоньян.

За її словами, про свій діагноз вона дізналася на початку вересня, коли звернулася до лікарів через біль у грудях, який вважала міжреберною невралгією. "Я й не підозрювала, а дізналася 1-го вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком", — розповіла вона.

Симоньян також заявила, що "сама накликала" хворобу.

"Коли це сталося з Тиграном — я, по суті, прощалася з життям. Звідси й ураганний перебіг онкології. Ніколи так не робіть! Не клікайте! У листопаді в мене був чекап — усе чисто. У грудні все сталося з Тиграном — і я блискавично виростила собі рак", — заявила пропагандистка.

Вона додала, що не боїться смерті та "піде тоді, коли велить Господь".

"Смерть — це закінчення земних випробувань перед поверненням до Господа. Коли Він велить повернутися — тоді й піду. Я взагалі не думаю про це", — сказала Симоньян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що важкохвора пропагандистка після операції розпочинає нове лікування. Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що сьогодні у неї починається хіміотерапія

 "Будь ласка, не пишіть: “Все буде добре”. Коли хворів Тигран, мені писали це десятки, якщо не сотні разів на день, і кожного разу у мене здригалося серце. Тому що все буде так, як забажає Господь — він сам вирішує, кого, коли і чому забирати.", — попросила пропагандистка своїх підписників.

 



