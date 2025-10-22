Рубрики
Лиля Воробьева
Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка нещодавно поховала свого чоловіка, путініста Тиграна Кеосаяна після тривалої коми, продовжує розповідати російській аудиторії про своє онкологічне захворювання.
Маргарита Симоньян (фото з відкритих джерел)
Російські медіа повідомляють, що Симоньян запідозрили у дороговартісному лікуванні, нібито ціною близько 4 мільйонів гривень. Вона ж категорично заперечує ці звинувачення.
За її словами, про свій діагноз вона дізналася на початку вересня, коли звернулася до лікарів через біль у грудях, який вважала міжреберною невралгією. "Я й не підозрювала, а дізналася 1-го вересня, коли прийшла перевірити міжреберну невралгію (як мені думалося), почула, що невралгія виявилася раком", — розповіла вона.
Симоньян також заявила, що "сама накликала" хворобу.
Вона додала, що не боїться смерті та "піде тоді, коли велить Господь".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що важкохвора пропагандистка після операції розпочинає нове лікування. Головна російська пропагандистка Маргарита Симоньян повідомила, що сьогодні у неї починається хіміотерапія