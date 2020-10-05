Голливудская актриса впервые рассказала о потере ребенка

Кейт Бекинсейл | Getty Images

Известная актриса, звезда фильма "Другой мир" и "Ван Хельсинг" Кейт Бекинсейл на днях поделилась с подписчиками личной драмой, которую долгие годы хранила от всех в секрете. Голливудская красотка призналась, что пережила выкидыш.

На такую откровенную историю она решилась, после новости, что модель Крисси Тейган и ее супруг потеряли малыша. Они рассказали об этом в социальной сети Instagram и получили в ответ много критики из-за чрезмерной откровенности. Тогда Кейт решила поддержать пару и рассказала в сети о своей трагедии.

Звезда "Другого мира" призналась, что пережила выкидыш на двадцатой неделе беременности. Тогда о ее положении не было известно прессе, поэтому никто об этом не знал. Кейт рассказала, что чувствовала шок, отчаяние и большую боль от того, что ее тело вело себя так, словно в нем еще живет малыш. Бекинсейл написала, что у нее было молоко, но кормить им было некого.

Актриса поддержала модель в публичных высказываниях и поблагодарила за то, что она настолько смелая, что смогла рассказать о своей боли всему миру, а не стала держать ее в себе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что впервые о своем выкидыше рассказала украинская артистка Ольга Горбачева.

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