Голливудская актриса заявила, что едва не спилась на карантине

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Светлана Шкурупий
48-летняя
голливудская актриса, звезда фильмов "Идеальное убийство" и "Железный человек" Гвинет
Пэлтроу, которая пропагандирует здоровый образ жизни, честно призналась, что во
время карантина "подсела" на мучные изделия и спиртные напитки.
Гвинет Пэлтроу (фото из открытых источников)
Издание Mirror сообщает, что знаменитость, оказавшись в жестких рамках, решила ни в чем себя не ограничивать и даже пристрастилась к пагубной привычке.
По словам Гвинет, она употребляла алкоголь семь дней в неделю, ела мучное, хлеб, макароны, а после этого выходила покурить.
Актриса призналась, что не
напивалась до состояния "отключки", но каждый раз после спиртного она
выкуривала несколько сигарет и ждала следующего дня, чтобы снова все это
повторить.
"Честно
признаюсь, я пила семь дней в неделю! Что сказать? Совсем головой двинулась. Это
же совершенно нездоровое поведение", — заявила Пэлтроу.
При этом голливудская знаменитость не сожалеет о своих карантинных "приключениях"
и с удовольствием бы хотела снова такое пережить, отметив, что скучает по этому
периоду жизни.
Напомним, ранее обладательница премии "Оскар", популярная актриса Гвинет Пэлтроу шокировала своих поклонников откровенным признанием о наркотиках.
Так, американская
телезвезда рассказала, что употребляла запретные вещества. Впервые это
произошло в Мексике, где она отдыхала со своим супругом.
Также издание "Комментарии" сообщало, что известная голливудская актриса Гвинет
Пэлтроу в свой 48-й день рождения опубликовала смелое фото, где на ней нет даже
намека на одежду. Откровенный снимок уже вызвал восторженные отзывы в
Instagram.
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