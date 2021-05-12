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Голливудская актриса заявила, что едва не спилась на карантине

Известная актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что во время карантина начала злоупотреблять спиртными напитками и есть много мучного

сегодня, 21:35
Автор:

Светлана Шкурупий

48-летняя голливудская актриса, звезда фильмов "Идеальное убийство" и "Железный человек" Гвинет Пэлтроу, которая пропагандирует здоровый образ жизни, честно призналась, что во время карантина "подсела" на мучные изделия и спиртные напитки.

Голливудская актриса заявила, что едва не спилась на карантине

Гвинет Пэлтроу (фото из открытых источников)

Издание Mirror сообщает, что знаменитость, оказавшись в жестких рамках, решила ни в чем себя не ограничивать и даже пристрастилась к пагубной привычке.

По словам Гвинет, она употребляла алкоголь семь дней в неделю, ела мучное, хлеб, макароны, а после этого выходила покурить.

Актриса призналась, что не напивалась до состояния "отключки", но каждый раз после спиртного она выкуривала несколько сигарет и ждала следующего дня, чтобы снова все это повторить.

"Честно признаюсь, я пила семь дней в неделю! Что сказать? Совсем головой двинулась. Это же совершенно нездоровое поведение", — заявила Пэлтроу.

При этом голливудская знаменитость не сожалеет о своих карантинных "приключениях" и с удовольствием бы хотела снова такое пережить, отметив, что скучает по этому периоду жизни.

Напомним, ранее обладательница премии "Оскар", популярная актриса Гвинет Пэлтроу шокировала своих поклонников откровенным признанием о наркотиках.

Так, американская телезвезда рассказала, что употребляла запретные вещества. Впервые это произошло в Мексике, где она отдыхала со своим супругом.

Также издание "Комментарии" сообщало, что известная голливудская актриса Гвинет Пэлтроу в свой 48-й день рождения опубликовала смелое фото, где на ней нет даже намека на одежду. Откровенный снимок уже вызвал восторженные отзывы в Instagram.


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Источник: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/gwyneth-paltrowhits-bottle-during-pandemic-24066682
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