Голливудская звезда в четвертый раз вышла замуж (ФОТО)

55-летняя популярная актриса, звезда фильмов "Тревожный вызов" и "Женщина-кошка" Холли Берри поделилась с поклонниками радостной новостью — она снова вышла замуж.

Холли Берри / Фото: @halleberry

Знаменитость поделилась свадебными снимками на своей странице в соцсети Instagram, подписав публикацию: "Это официально". Судя по кадрам, актриса и ее 51-летний возлюбленный Ван Хант сделали скромную церемонию, во время романтического отпуска.

Свои отношения они узаконили в первый день 2022 года, на побережье океана в деревянной часовне с панорамными окнами. Холли Берри была в нежном полупрозрачном платье голубого цвета на бретельках, а свои волосы украсила пышным венком с цветами. Жених для церемонии выбрал голубые шорты и такого же цвета рубашку. Влюбленные целовались перед объективом, держась за руки.

Меньше чем за сутки публикация актрисы собрала более 356 тысяч лайков и множество комментариев: "Вы двое молодцы. Поздравляю. Много любви", "Поздравляю!!! Так рада за тебя", "Вот это круто!", "Поздравляю! Вы оба выглядите такими счастливыми", — пишут друзья и фолловеры знаменитости.





К слову, для Холли Берри это уже четвертый брак. От предыдущих отношений актриса воспитывает дочь Налу и сына Масео.

Напомним, что племянница короля Бельгии Филиппа – Принцесса Мария-Лаура объявила о своей помолвке с британским инвестиционным банкиром Уильямом Изви.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, 35-летняя известная актриса, звезда фильмов "Сумасшедшие гонки" и "Поцелуй на удачу" Линдси Лохан объявила о своей помолвке. Знаменитость собралась под венец с бойфрендом, с которым встречается больше года.

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