Линдси Лохан впервые выходит замуж: кто ее избранник

35-летняя известная актриса, звезда фильмов "Сумасшедшие гонки" и "Поцелуй на удачу" Линдси Лохан объявила о своей помолвке. Знаменитость собралась под венец с бойфрендом, с которым встречается больше года.

Линдси Лохан / Фото: @lindsaylohan

На своей странице в Instagram актриса опубликовала серию снимков с возлюбленным Бадером Шаммасом, демонстрируя на пальце кольцо с большим бриллиантом. Свой пост, который за сутки собрал более 780 тысяч лайков, счастливая невеста подписала так: "Моя любовь! Моя жизнь! Моя семья! Мое будущее!".

Известно, что избранник актрисы работает помощником вице-президента Credit Suisse – международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае. Пара познакомилась на музыкальном фестивале, который проходил в ОАЭ, незадолго до того, как началась пандемия коронавируса.





Напомним, что 52-летняя красотка, звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес рассказала, планирует ли вступать в брак в четвертый раз. По словам знаменитости, несмотря на неудачный опыт в предыдущих отношениях, она искреннее верит в крепкий брак и является романтической натурой.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная артистка Ирина Билык, которые недавно развелась со своим третьим супругом Асланом Ахмадовым, заявила, что не против еще раз выйти замуж и устроить свадебное торжество.

Читайте также, что в октябре текущего года американский миллиардер Билл Гейтс выдал замуж свою старшую дочь Дженнифер. Ее избранником стал профессиональный наездник из Египта. По имеющимся данным, свадьба девушки обошлась семейству в более 2 миллиона долларов.

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