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Бельгийская принцесса выходит замуж: кто ее избранник (ФОТО)

Племянница короля Бельгии Филиппа – Принцесса Мария-Лаура объявила о своей помолвке британским инвестиционным банкиром Уильямом Изви

сегодня, 15:55
Автор:

Светлана Шкурупий
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33-летняя бельгийская принцесса Мария Лаура объявила о радостном событии — она выходит замуж. О помолвке сообщили на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Бельгийская принцесса выходит замуж: кто ее избранник (ФОТО)

Принцесса Мария Лаура / Фото: LUC CASTEL

Племянница правящего короля Филиппа собралась под венец с 30-летним банкиром Уильямом Исви из Лондона. Празднование свадьбы планируется во второй половине 2022 года.

По случаю помолвки, влюбленные провели романтическую фотосессию в Англии, где живут последние несколько лет. Эти кадры были опубликованы фотографом Эндрю Ферраро, который отметил, что для него было честью запечатлеть их портреты по случаю такого важного события. 

На кадрах невеста позирует в черном платье макси с цветочным принтом, а жених выбрал классические брюки с рубашкой и бордовым свитером.

На фотографии также можно увидеть невероятной красоты кольцо с сапфиром и россыпью бриллиантов.

Бельгийская принцесса выходит замуж: кто ее избранник (ФОТО) - фото 2

Напомним, 30-летняя японская принцесса Мако, дочь наследника престола принца Акисино и племянница императора Нарухито, в октябре 2021 года вышла замуж за простолюдина и лишилась своего титула и наследства.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что брак актрисы Меган Маркл и принца Гарри – не встреча двух сердец, а тщательно спланированная операция. К такому мнению пришли королевские эксперты, анализируя поведение актрисы. Его королевский эксперт Джонатан Сакердотти назвал амбициозным с далекоидущими планами.

Читайте также, что 35-летняя известная актриса, звезда фильмов "Сумасшедшие гонки" и "Поцелуй на удачу" Линдси Лохан объявила о своей помолвке. Знаменитость собралась под венец с бойфрендом, с которым встречается больше года.


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