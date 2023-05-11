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Голливудский актер признался, что уже 8 лет борется с онкологией

Звезде боевиков давали ужасные прогнозы, но он решил сражаться

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Знаменитость Голливуда Дольф Лундгрен признался, что более 8 лет он ведет борьбу с онкологическим заболеванием. Звезда "Рокки", "Неудержимых" и "Крида" все это время тайно лечился и перенес несколько операционных вмешательств.

Голливудский актер признался, что уже 8 лет борется с онкологией

Дольф Лундгрен (фото из открытых источников)

Первый раз у него нашли раковую опухоль на почке в 2015 году. Затем ее удалили. После этого Лундгрен проходил обследование каждые полгода. В течение пяти лет все было хорошо. Но в 2020 году ему делали МРТ и обнаружили шесть новых опухолей.


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Одна опухоль была очень большой и актеру пришлось пройти системную терапию. В следующем году в знаменитости обнаружили новые опухоли, как раз тогда он готовился, чтобы сыграть роль в "Аквамене".

Отвечая на вопрос журналиста Грэма Бенсингера, Лундгрен рассказал, что врач озвучил ему неутешительный прогноз. Актер думал, что ему осталось жить всего два или три года. Тот же медик посоветовал ему уйти в отпуск, отказаться от киносъемок, больше времени уделять семье.

Но Лундгрен принял решение обратиться к другому доктору и начал новый курс лечения. За три месяца его опухоли уменьшились на 30%. К этому времени этот метод лечения доказал свою эффективность. Опухоли уменьшились почти на 90%. Сейчас актер заботится о выделении рубцов. Медики порадовали его известием, что после этого опухоли больше не появятся, и он победит рак.

Сейчас голливудской знаменитости 65 лет. Он играл роли во многих известных кинофильмах, таких как четвертая часть "Рокки", "Универсальный солдат", "Неудержимые".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мика Ньютон откроет фонд по борьбе с раком . Певица поделилась планами борьбы с онкологическими заболеваниями. По словам певицы, ее борьба с раком перешла в другую плоскость.



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