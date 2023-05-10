Голливудский актер умер год назад: причину смерти назвали только сейчас

Звезда фильма "Славные ребята" Рэй Лиотта скончался во сне 26 мая 2022 года в отеле на Доминикане, где он работал над триллером "Опасные воды". Только сейчас стало известно, что стало причиной его смерти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание TMZ.

Голливудский актер Рэй Лиотта. Фото из открытых источников

Издание TMZ получило документацию вскрытия тела Рэя Лиотты, проведенного в Доминиканской Республике. Врачи исключили убийство актера и указали на естественные причины смерти. У актера была дыхательная недостаточность, а также отек легких из-за скопления жидкости.

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Лиотта страдал острой сердечной недостаточностью, кроме того, его смерти также способствовал атеросклероз. Такое состояние здоровья приводит к накоплению бляшек на стенках артерий, что, по словам врачей, может привести к сужению артерий и блокированию кровотока.

К моменту смерти голливудскому актеру было 67 лет. Рэй Лиотта в кино запомнился по ролям бандитов, мерзавцев и сумасшедших. Однако в жизни его друзья и коллеги рассказывали о доброте Лиотты. В феврале 2023 года актера посмертно почтили звездой на Аллее славы Лос-Анджелеса. Ее представила дочь Лиотты.

"Он был уникальным актером и лучшим другом, братом и отцом мечты. Мне повезло с ним. Если в вашей жизни есть Рэй, тебе повезло. Я тебя очень люблю", — сказала дочь покойной звезды во время церемонии.

В начале года на больших экранах вышел один из последних проектов над которыми работал Рэй Лиотта, фильм "Кокаиновый медведь".

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