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Голливудского актера чуть не зарезали в метро

Голливудский актер Брэдли Купер вспомнил, как однажды в метрополитене Нью-Йорка его чуть не зарезали

сегодня, 19:10
Автор:

Светлана Шкурупий
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46-летний голливудский красавчик, звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" и "Область тьмы" Брэдли Купер вспомнил, как в 2019 году на него чуть не напали с ножом в подземке Нью-Йорка.

Голливудского актера чуть не зарезали в метро

Брэдли Купер / Фото: EastNews

Об этой истории актер рассказал в подкасте американского актера Дэкса Шепарда, передает издание The Hollywood Reporter. Брэдли отметил, что направлялся за дочерью Лией, чтобы забрать ее из русской школы. Он спустился в метро и слушал музыку в наушниках. Но вдруг почувствовал, что к нему сзади кто-то плотно подошел. Актер сначала подумал, что это поклонник возможно хочет сфотографироваться, но когда обернулся и посмотрел вниз, то увидел нож.

Звезда фильма "Область тьмы" признался, что посмотрел человеку в глаза, и ужаснулся, насколько молодо они выглядели. Злоумышленник попытался скрыться, но Брэдли бросился за ним и даже успел сделать несколько снимков, которые позже показал сотрудникам полиции. 

После инцидента голливудский актер снова спустился в метро и отправился за дочерью.

Напомним, что украинский актер Андрей Фединчик устроил драку на дороге в Киеве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у 29-летнего австрийского актера Лиама Хемсворта, известного по фильмам "Голодные игры" и "День Независимости" требуют моральную компенсацию в сумме 150 тыс. долларов на публикацию в социальной сети Instagram.

Читайте также, что голливудского актера Кьюбу Гудинга-младшего признали виновным в совершении изнасилования девушки в отельном номере. Его жертва потребовала, чтобы он выплатил ей 6 миллионов долларов в качестве морального ущерба.  Ранее против актера уже выдвигались подобные обвинения в суде.


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Источник: https://www.hollywoodreporter.com/news/general-news/bradley-cooper-knife-new-york-city-subway-1235054758/
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