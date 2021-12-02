Голливудского актера чуть не зарезали в метро

46-летний голливудский красавчик, звезда фильма "Мальчишник в Вегасе" и "Область тьмы" Брэдли Купер вспомнил, как в 2019 году на него чуть не напали с ножом в подземке Нью-Йорка.

Брэдли Купер / Фото: EastNews

Об этой истории актер рассказал в подкасте американского актера Дэкса Шепарда, передает издание The Hollywood Reporter. Брэдли отметил, что направлялся за дочерью Лией, чтобы забрать ее из русской школы. Он спустился в метро и слушал музыку в наушниках. Но вдруг почувствовал, что к нему сзади кто-то плотно подошел. Актер сначала подумал, что это поклонник возможно хочет сфотографироваться, но когда обернулся и посмотрел вниз, то увидел нож.

Звезда фильма "Область тьмы" признался, что посмотрел человеку в глаза, и ужаснулся, насколько молодо они выглядели. Злоумышленник попытался скрыться, но Брэдли бросился за ним и даже успел сделать несколько снимков, которые позже показал сотрудникам полиции.

После инцидента голливудский актер снова спустился в метро и отправился за дочерью.

Напомним, что украинский актер Андрей Фединчик устроил драку на дороге в Киеве.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у 29-летнего австрийского актера Лиама Хемсворта, известного по фильмам "Голодные игры" и "День Независимости" требуют моральную компенсацию в сумме 150 тыс. долларов на публикацию в социальной сети Instagram.

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